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На Ставрополье прорвало газопровод
На Ставрополье прорвало газопровод - РИА Новости, 14.12.2021
На Ставрополье прорвало газопровод
Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:53
2021-12-14T20:53
2021-12-14T21:09
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 20.25… поступила информация о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:53 14.12.2021 (обновлено: 21:09 14.12.2021)
На Ставрополье прорвало газопровод
В Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием