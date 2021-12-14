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На Ставрополье прорвало газопровод

На Ставрополье прорвало газопровод - РИА Новости, 14.12.2021

На Ставрополье прорвало газопровод

Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:53

2021-12-14T20:53

2021-12-14T21:09

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 20.25… поступила информация о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.

ставропольский край

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2021

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)