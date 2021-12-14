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Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой - РИА Новости, 14.12.2021
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой
99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:39
2021-12-14T17:39
2021-12-14T17:39
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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общество, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой
Вице-премьер Голикова: 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой