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Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой

Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой - РИА Новости, 14.12.2021

Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой

99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:39

2021-12-14T17:39

2021-12-14T17:39

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20211007/infektsii-1753509306.html

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