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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/propusk-1763710736.html
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой - РИА Новости, 14.12.2021
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой
99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:39
2021-12-14T17:39
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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общество, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:39 14.12.2021
 
Почти сто пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой

Вице-премьер Голикова: 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДорожные знаки на пункте пропуска
Дорожные знаки на пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 14:14
Голикова рассказала о целях "санитарного щита"
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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