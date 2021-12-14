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https://ria.ru/20211214/propaganda-1763633055.html
Запад в панике: медийная истерия против России не помогает
WSJ рассказала, как антироссийская пропаганда Запада сыграла на руку Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Запад в панике: медийная истерия против России не помогает
Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ должно было ослабить позицию России на мировой арене, но вместо этого поставило ее в центр всеобщего... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:26
2021-12-14T15:41
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
g7
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ должно было ослабить позицию России на мировой арене, но вместо этого поставило ее в центр всеобщего внимания, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.Профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе и выделил сразу несколько причин, позволяющих Москве выиграть от "медийной истерии".Первый неожиданный эффект информационной атаки — объединение российского общества против коллективного Запада. По мнению Мида, россияне интересуются положением дел на Украине гораздо больше, чем жители Китая обращают внимание на обстановку вокруг Тайваня. Поэтому большинство жителей России поддерживают позицию Кремля по Донбассу, считает эксперт. Вторым важным фактором он назвал возросшее внимание к Москве в мировом масштабе. Автор публикации уверен, что СМИ слишком подогрели ожидания аудитории от любых упоминаний этой темы в информационном потоке."Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами "Саммит за демократию" с первых полос. Путин доминировал в мировых новостях и явно выиграл переговоры о кризисе с президентом Байденом", — пишет Мид.При этом активность страны в ответ на агрессивную пропаганду с Запада привлекает к ней многих других геополитических игроков, что ставит Вашингтон в неудобное положение. В качестве примера журналист привел переговоры России и Индии по поставкам C-400."Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку. Введение санкций приведет Индию, ключевого партнера США в зарождающейся индо-тихоокеанской стратегии, в ярость. Если Байден уступит Индии, такое лицемерие приведет в ярость Турцию и значительно ослабит НАТО", — заметил профессор.В последнее время ситуация вокруг Украины обострилась: Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения в соседнее государство, российская сторона все претензии отвергает, отмечая, что перемещает войска в пределах своей территории. Кроме того, напоминают власти, урегулирование в Донбассе тормозит исполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня ВСУ сосредоточили на границе половину личного состава и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/ssha-1763430679.html
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киев, сша, нато, вооруженные силы украины, g7, россия
12:26 14.12.2021 (обновлено: 15:41 14.12.2021)
 
WSJ рассказала, как антироссийская пропаганда Запада сыграла на руку Москве

WSJ: информационная кампания о "вторжении на Украину" не навредила, а помогла России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ должно было ослабить позицию России на мировой арене, но вместо этого поставило ее в центр всеобщего внимания, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.
Профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе и выделил сразу несколько причин, позволяющих Москве выиграть от "медийной истерии".
Первый неожиданный эффект информационной атаки — объединение российского общества против коллективного Запада. По мнению Мида, россияне интересуются положением дел на Украине гораздо больше, чем жители Китая обращают внимание на обстановку вокруг Тайваня. Поэтому большинство жителей России поддерживают позицию Кремля по Донбассу, считает эксперт.
Вторым важным фактором он назвал возросшее внимание к Москве в мировом масштабе. Автор публикации уверен, что СМИ слишком подогрели ожидания аудитории от любых упоминаний этой темы в информационном потоке.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 12:14Сказано в эфире
Политолог объяснил зацикленность США на теме "вторжения России на Украину"
"Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами "Саммит за демократию" с первых полос. Путин доминировал в мировых новостях и явно выиграл переговоры о кризисе с президентом Байденом", — пишет Мид.
При этом активность страны в ответ на агрессивную пропаганду с Запада привлекает к ней многих других геополитических игроков, что ставит Вашингтон в неудобное положение. В качестве примера журналист привел переговоры России и Индии по поставкам C-400.
"Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку. Введение санкций приведет Индию, ключевого партнера США в зарождающейся индо-тихоокеанской стратегии, в ярость. Если Байден уступит Индии, такое лицемерие приведет в ярость Турцию и значительно ослабит НАТО", — заметил профессор.
В последнее время ситуация вокруг Украины обострилась: Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения в соседнее государство, российская сторона все претензии отвергает, отмечая, что перемещает войска в пределах своей территории. Кроме того, напоминают власти, урегулирование в Донбассе тормозит исполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня ВСУ сосредоточили на границе половину личного состава и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.
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