https://ria.ru/20211214/proizvodstvo-1763735704.html

В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств

В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств - РИА Новости, 14.12.2021

В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств

На территории промышленного технопарка "Пластик" (Тульская область) приступило к работе предприятие по производству моющих и гигиенических средств, сообщил РИА... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:50

2021-12-14T19:50

2021-12-14T19:50

тульская область

экономика

россия

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ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. На территории промышленного технопарка "Пластик" (Тульская область) приступило к работе предприятие по производству моющих и гигиенических средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, проектная мощность производства – 10 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено немецким оборудованием и системами автоматизации, которые соответствуют современным стандартам. В производстве будет использоваться российское сырье, безопасное для окружающей среды. Продукция, произведенная в Тульской области, будет доступна потребителям по всей России и экспортироваться на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана.От имени губернатора Алексея Дюмина участников церемонии открытия предприятия приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.

https://ria.ru/20211208/sotsseti-1762878864.html

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экономика, россия