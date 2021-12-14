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Тульская область
https://ria.ru/20211214/proizvodstvo-1763735704.html
В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств
В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств - РИА Новости, 14.12.2021
В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств
На территории промышленного технопарка "Пластик" (Тульская область) приступило к работе предприятие по производству моющих и гигиенических средств, сообщил РИА... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:50
2021-12-14T19:50
тульская область
экономика
россия
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ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. На территории промышленного технопарка "Пластик" (Тульская область) приступило к работе предприятие по производству моющих и гигиенических средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, проектная мощность производства – 10 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено немецким оборудованием и системами автоматизации, которые соответствуют современным стандартам. В производстве будет использоваться российское сырье, безопасное для окружающей среды. Продукция, произведенная в Тульской области, будет доступна потребителям по всей России и экспортироваться на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана.От имени губернатора Алексея Дюмина участников церемонии открытия предприятия приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.
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экономика, россия
19:50 14.12.2021
 

В Тульской области открыли производство моющих и гигиенических средств

© Фото : Правительство Тульской областиЦеремонии открытия предприятия по производству моющих и гигиенических средств на территории промышленного технопарка "Пластик" в Тульской области
Церемонии открытия предприятия по производству моющих и гигиенических средств на территории промышленного технопарка Пластик в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Правительство Тульской области
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ТУЛА, 14 дек — РИА Новости. На территории промышленного технопарка "Пластик" (Тульская область) приступило к работе предприятие по производству моющих и гигиенических средств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, проектная мощность производства – 10 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено немецким оборудованием и системами автоматизации, которые соответствуют современным стандартам. В производстве будет использоваться российское сырье, безопасное для окружающей среды. Продукция, произведенная в Тульской области, будет доступна потребителям по всей России и экспортироваться на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана.
От имени губернатора Алексея Дюмина участников церемонии открытия предприятия приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.
"Правительство региона по поручению Алексея Дюмина поддерживало и будет поддерживать развитие промышленности в области. На территории технопарка создано уникальное производство, которое будет выпускать востребованную продукцию. А новые рабочие места – высокотехнологичные и высокооплачиваемые", – приводят в пресс-службе слова Вячеслав Федорищев.
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