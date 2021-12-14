https://ria.ru/20211214/profilaktika-1763622015.html

Медведев призвал выработать решения по профилактике инфекций и вакцинации

Медведев призвал выработать решения по профилактике инфекций и вакцинации - РИА Новости, 14.12.2021

Медведев призвал выработать решения по профилактике инфекций и вакцинации

Пандемия коронавируса поставила все страны мира перед новыми вызовами, перед научным сообществом стоит задача найти оптимальные решения по профилактике... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:34

2021-12-14T11:34

2021-12-14T11:34

распространение коронавируса

российская академия наук

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588642787_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_e5c5eace114189131d8bb6dc7c201b48.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса поставила все страны мира перед новыми вызовами, перед научным сообществом стоит задача найти оптимальные решения по профилактике инфекций, вакцинации и разработке новых лекарств, заявил заместитель председателя президентского Совета по науке Дмитрий Медведев."Необходимо проанализировать и обобщить накопленные знания, найти решения целого ряда проблем, связанных с профилактикой опасных инфекцией, массовой вакцинацией, созданием новых лекарственных препаратов", - отметил он, обращаясь по видеосвязи к собранию членов Российской академии наук.Медведев напомнил, что стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил президент страны, определяет ключевые направления работы. "Среди них и переход к высокотехнологичному здравоохранению, (противостояние – ред.) биогенным угрозам, рациональное применение лекарственных препаратов. Эти задачи сейчас актуальны как никогда, и в соответствии с решениями главы государства новые важные функции были возложены на президиум Совета при президенте по науке и образованию, в который входят представители форм власти, крупнейший научных центров Академии наук", - сказал он.Медведев также поблагодарил ученых за разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения, создание вакцин, отметив серьёзную заслугу в этом и Российской академии наук.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии