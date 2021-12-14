https://ria.ru/20211214/proekt-1763664838.html

Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"

Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.12.2021

Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"

В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:42

2021-12-14T14:42

2021-12-14T14:42

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".По его словам, в столице нацпроект будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".По его словам, на сегодняшний день в Москве действует широкий набор инструментов поддержки бизнеса и создания мест приложения труда, и в этом смысле национальный проект по повышению производительности труда призван помочь столичным предпринимателям более эффективно начинать новый бизнес и совершенствовать то, что уже работает.Пуртов заметил, что желающих стать участником нацпроекта ждет серьезная конкуренция, поскольку количество участников ограничено.В настоящее время в нацпроект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий.Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф и выбрать регион - Москва.

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экономика, технологии, москва