Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/proekt-1763664838.html
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.12.2021
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
экономика
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f362e07630dec7758e2b0ff7b134e62d.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".По его словам, в столице нацпроект будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".По его словам, на сегодняшний день в Москве действует широкий набор инструментов поддержки бизнеса и создания мест приложения труда, и в этом смысле национальный проект по повышению производительности труда призван помочь столичным предпринимателям более эффективно начинать новый бизнес и совершенствовать то, что уже работает.Пуртов заметил, что желающих стать участником нацпроекта ждет серьезная конкуренция, поскольку количество участников ограничено.В настоящее время в нацпроект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий.Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф и выбрать регион - Москва.
https://realty.ria.ru/20211112/tekhnoparki-1758754774.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f1ec5c6af7bf1e4ccc4d61f1f3b355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва
14:42 14.12.2021
 

Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
По его словам, в столице нацпроект будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
"Участниками нацпроекта могут стать крупные и средние компании, работающие в пяти приоритетных отраслях — обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте, торговле и сельском хозяйстве, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Москвы, имеют оборот за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей и долю иностранного участия не более 50 процентов", - пояснил Пуртов.
По его словам, на сегодняшний день в Москве действует широкий набор инструментов поддержки бизнеса и создания мест приложения труда, и в этом смысле национальный проект по повышению производительности труда призван помочь столичным предпринимателям более эффективно начинать новый бизнес и совершенствовать то, что уже работает.
Пуртов заметил, что желающих стать участником нацпроекта ждет серьезная конкуренция, поскольку количество участников ограничено.
"Всего адресную поддержку за три года получит 561 предприятие столицы, при этом 109 компаний смогут присоединиться к нему уже в 2022 году. Из всех столичных предприятий только около пяти тысяч крупных и средних компаний соответствуют критериям для участия в национальном проекте", - сказал он.
В настоящее время в нацпроект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий.
Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф и выбрать регион - Москва.
Технопарк Горизонт - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:39
В технопарках Москвы размещены две тысячи компаний
 
ЭкономикаТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам