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Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда" - РИА Новости, 14.12.2021
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".По его словам, в столице нацпроект будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".По его словам, на сегодняшний день в Москве действует широкий набор инструментов поддержки бизнеса и создания мест приложения труда, и в этом смысле национальный проект по повышению производительности труда призван помочь столичным предпринимателям более эффективно начинать новый бизнес и совершенствовать то, что уже работает.Пуртов заметил, что желающих стать участником нацпроекта ждет серьезная конкуренция, поскольку количество участников ограничено.В настоящее время в нацпроект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий.Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф и выбрать регион - Москва.
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экономика, технологии, москва
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
В Москве
начали принимать заявки от крупных и средних компаний на участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
По его словам, в столице нацпроект будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
"Участниками нацпроекта могут стать крупные и средние компании, работающие в пяти приоритетных отраслях — обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте, торговле и сельском хозяйстве, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Москвы, имеют оборот за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей и долю иностранного участия не более 50 процентов", - пояснил Пуртов.
По его словам, на сегодняшний день в Москве действует широкий набор инструментов поддержки бизнеса и создания мест приложения труда, и в этом смысле национальный проект по повышению производительности труда призван помочь столичным предпринимателям более эффективно начинать новый бизнес и совершенствовать то, что уже работает.
Пуртов заметил, что желающих стать участником нацпроекта ждет серьезная конкуренция, поскольку количество участников ограничено.
"Всего адресную поддержку за три года получит 561 предприятие столицы, при этом 109 компаний смогут присоединиться к нему уже в 2022 году. Из всех столичных предприятий только около пяти тысяч крупных и средних компаний соответствуют критериям для участия в национальном проекте", - сказал он.
В настоящее время в нацпроект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий.
Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале Производительность.рф
и выбрать регион - Москва.