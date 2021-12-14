https://ria.ru/20211214/proekt-1763612094.html
Мурашко рассказал о проекте "Цифровой профиль пациента"
Мурашко рассказал о проекте "Цифровой профиль пациента" - РИА Новости, 14.12.2021
Мурашко рассказал о проекте "Цифровой профиль пациента"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента" - это персонализированный профиль с... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:44
2021-12-14T10:44
2021-12-14T10:44
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента" - это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов для пациента.Мурашко рассказал, что дистанционный контакт с пациентами, использование медицинских изделий, помощников - это еще одно направление, которое стало развиваться в России и в мире."В рамках цифровой трансформации в России сегодня формируется новый проект - "Цифровой профиль пациента". Это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациента. Мы сейчас только стартовали с этим направлением, но видим, что у него большая перспектива и будущее," - сказал Мурашко на Европейской конференции ВОЗ.По его словам, для России формат развития цифровой персонализированной медицины является на сегодняшний день приоритетным.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко рассказал о проекте "Цифровой профиль пациента"
Глава Минздрава Мурашко: в России формируется проект "Цифровой профиль пациента"