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Иммунолог дал советы по празднованию Нового года на улице
Иммунолог дал советы по празднованию Нового года на улице - РИА Новости, 14.12.2021
Иммунолог дал советы по празднованию Нового года на улице
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал РИА Новости, на что стоит обратить внимание во время празднования Нового года. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:51
2021-12-14T11:37
общество
здоровье - общество
новый год
владимир болибок
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал РИА Новости, на что стоит обратить внимание во время празднования Нового года.По его словам, прогуляться на улице можно, если разница температуры в помещении и снаружи не очень большая: при минус пяти градусах можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное — тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя. "Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — сказал Болибок. При этом теплое питье должно помочь согреться на улице. Также во время новогодних гуляний важно правильно одеться, не забыть шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.
РИА Новости
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общество, здоровье - общество, новый год, владимир болибок
10:51 14.12.2021 (обновлено: 11:37 14.12.2021)
 
Иммунолог дал советы по празднованию Нового года на улице

Иммунолог Болибок посоветовал праздновать Новый год на улице без алкоголя и тепло одетыми

© РИА Новости / Владимир АстапковичПраздничный салют в Москве, посвященный наступлению нового 2021 года
Праздничный салют в Москве, посвященный наступлению нового 2021 года - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал РИА Новости, на что стоит обратить внимание во время празднования Нового года.
По его словам, прогуляться на улице можно, если разница температуры в помещении и снаружи не очень большая: при минус пяти градусах можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное — тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя.
"Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — сказал Болибок.
При этом теплое питье должно помочь согреться на улице. Также во время новогодних гуляний важно правильно одеться, не забыть шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоНовый годВладимир Болибок
 
 
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