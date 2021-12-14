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"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники
"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники - РИА Новости, 14.12.2021
"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники
Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники, активисты, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных"... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:35
2021-12-14T11:35
общество
андрей турчак
единая россия
новый год
волонтеры победы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники, активисты, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных" зонах, их семьи, украшать приемные покои больниц, проводить праздники во дворах, сказал секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак."У нас запланировано несколько активностей, в которых мы призываем принять участие - это и практика украшения приемных покоев COVID-госпиталей. Это и уборка, и праздничное украшение территории наших больниц, установка ёлок. Это праздничные наборы для самих врачей. Это праздничные наборы для их детей, потому что многие из них не видят своих родителей в новогоднюю ночь дома, они будут находиться на своем боевом посту. Я думаю, что такое дополнительное внимание к детишкам просто необходимо", - сказал Турчак в ходе конференц-связи с региональными отделениями.Кроме того, планируется подготовить подарки и ветеранам Великой Отечественной войны. По словам Турчака, десятки тысяч ветеранов персонально получат подарки от депутатов."Мы все понимаем, что именно в эти дни серьезная нагрузка ложится на врачей, на плечи волонтеров. И наша главная задача, чтобы праздник не прошел мимо них, их семей, детей. Чтобы создать им новогоднее настроение. Им необходимо дополнительное внимание. Отдельно хотел бы акцентировать внимание на традиционной акции "Новогодние подарки ветеранам". Здесь активисты "Мы вместе", "Волонтеры Победы" будут принимать участие. Задача каждого члена партии - вручить эти подарки персонально", - сказал Турчак.
https://ria.ru/20211214/prazdnovanie-1763613452.html
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общество, андрей турчак, единая россия, новый год, волонтеры победы
11:35 14.12.2021
 
"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники

Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники, активисты, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных" зонах, их семьи, украшать приемные покои больниц, проводить праздники во дворах, сказал секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.
"У нас запланировано несколько активностей, в которых мы призываем принять участие - это и практика украшения приемных покоев COVID-госпиталей. Это и уборка, и праздничное украшение территории наших больниц, установка ёлок. Это праздничные наборы для самих врачей. Это праздничные наборы для их детей, потому что многие из них не видят своих родителей в новогоднюю ночь дома, они будут находиться на своем боевом посту. Я думаю, что такое дополнительное внимание к детишкам просто необходимо", - сказал Турчак в ходе конференц-связи с региональными отделениями.
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Кроме того, планируется подготовить подарки и ветеранам Великой Отечественной войны. По словам Турчака, десятки тысяч ветеранов персонально получат подарки от депутатов.
"Мы все понимаем, что именно в эти дни серьезная нагрузка ложится на врачей, на плечи волонтеров. И наша главная задача, чтобы праздник не прошел мимо них, их семей, детей. Чтобы создать им новогоднее настроение. Им необходимо дополнительное внимание. Отдельно хотел бы акцентировать внимание на традиционной акции "Новогодние подарки ветеранам". Здесь активисты "Мы вместе", "Волонтеры Победы" будут принимать участие. Задача каждого члена партии - вручить эти подарки персонально", - сказал Турчак.
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ОбществоАндрей ТурчакЕдиная РоссияНовый годВолонтеры Победы
 
 
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