https://ria.ru/20211214/prazdniki-1763622487.html

"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники

"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники - РИА Новости, 14.12.2021

"Единая Россия" проведет новогодние акции в праздники

Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники, активисты, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных"... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:35

2021-12-14T11:35

2021-12-14T11:35

общество

андрей турчак

единая россия

новый год

волонтеры победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a55ae60dcb954ab9dab5f0f1afbb6a19.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" традиционно проведет новогодние акции в праздники, активисты, депутаты всех уровней, волонтеры будут поздравлять врачей в "красных" зонах, их семьи, украшать приемные покои больниц, проводить праздники во дворах, сказал секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак."У нас запланировано несколько активностей, в которых мы призываем принять участие - это и практика украшения приемных покоев COVID-госпиталей. Это и уборка, и праздничное украшение территории наших больниц, установка ёлок. Это праздничные наборы для самих врачей. Это праздничные наборы для их детей, потому что многие из них не видят своих родителей в новогоднюю ночь дома, они будут находиться на своем боевом посту. Я думаю, что такое дополнительное внимание к детишкам просто необходимо", - сказал Турчак в ходе конференц-связи с региональными отделениями.Кроме того, планируется подготовить подарки и ветеранам Великой Отечественной войны. По словам Турчака, десятки тысяч ветеранов персонально получат подарки от депутатов."Мы все понимаем, что именно в эти дни серьезная нагрузка ложится на врачей, на плечи волонтеров. И наша главная задача, чтобы праздник не прошел мимо них, их семей, детей. Чтобы создать им новогоднее настроение. Им необходимо дополнительное внимание. Отдельно хотел бы акцентировать внимание на традиционной акции "Новогодние подарки ветеранам". Здесь активисты "Мы вместе", "Волонтеры Победы" будут принимать участие. Задача каждого члена партии - вручить эти подарки персонально", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20211214/prazdnovanie-1763613452.html

https://ria.ru/20211214/traditsionnyy-1763590972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей турчак, единая россия, новый год, волонтеры победы