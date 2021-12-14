Исследование показало, куда отправятся россияне на новогодние праздники
Исследование "Сбера" показало, куда отправятся россияне на новогодние праздники
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большинство россиян не планирует путешествовать во время предстоящих новогодних праздников, показало исследование аналитиков сервиса "Работа.ру" и "СберАвто" (входят в экосистему Сбера), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Четверть опрошенных жителей России (26%) рассказали, что планируют путешествие на новогодних праздниках. 23% из них отправятся по городам России, а 3% — за границу", - показало исследование, в котором приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны. Согласно данным аналитиков, 74% опрошенных путешествия не планируют.
Среди тех, кто планирует путешествие по России, 24% опрошенных поедут в Москву и города Московской области, 16% респондентов отметили, что посетят Санкт-Петербург, а 11% — города Золотого кольца. Еще 8% респондентов отметили, что отправятся в один из городов Сибири, 7% опрошенных указали, что поедут в Краснодарский край, 4% отправятся на Кавказ, а по 3% — в Карелию или Крым. В варианте "Другое" 24% респондентов чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках посетят Калининград, а также Мурманск, Великий Устюг и другие северные города.
Большинство жителей России доберутся до места отдыха на автомобиле — этот вариант отметили 39% респондентов. Еще 34% участников исследования выбрали для путешествия поезд или электричку, 12% опрошенных доберутся до места отдыха на самолете, а 8% поедут на автобусе. В варианте "Другое" 7% респондентов чаще всего отмечали, что будут комбинировать несколько видов транспорта.
Путешествия на личном автомобиле остаются довольно популярными среди россиян — и это неудивительно, прокомментировали эксперты "СберАвто". Это самый безопасный способ передвижения, он позволяет гибко планировать маршрут и расходы на путешествие, отмечают аналитики. "При подготовке к длительной поездке на авто зимой важно убедиться в технической исправности автомобиля и проложить маршрут с учетом количества АЗС на трассах, а в пути соблюдать скоростной режим и дистанцию", - советуют они.