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Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах
Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021
Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет сформировал перечень поправок ко второму чтению в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:00
2021-12-14T20:00
2021-12-14T20:19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет сформировал перечень поправок ко второму чтению в законопроект о QR-кодах и перенаправил их вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой."Я саккумулировал предложения регионов, передал их Татьяне Голиковой, которая по этому законопроекту является официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта", - сказал Пискарев журналистам.Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763722421.html
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политика, госдума рф, василий пискарев, россия, коронавирус в россии, qr-код, общество, здоровье - общество
20:00 14.12.2021 (обновлено: 20:19 14.12.2021)
Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах
Комитет Госдумы перенаправит Голиковой поправки ко второму чтению в проект о QR-кодах