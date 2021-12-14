https://ria.ru/20211214/popravkai-1763737429.html

Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах

Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021

Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет сформировал перечень поправок ко второму чтению в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:00

2021-12-14T20:00

2021-12-14T20:19

распространение коронавируса

политика

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qr-код

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет сформировал перечень поправок ко второму чтению в законопроект о QR-кодах и перенаправил их вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой."Я саккумулировал предложения регионов, передал их Татьяне Голиковой, которая по этому законопроекту является официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта", - сказал Пискарев журналистам.Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763722421.html

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