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Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"
Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов" - РИА Новости, 14.12.2021
Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"
Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск" переделают в носитель крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" по проекту 949АМ, работы на корабле... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:39
2021-12-14T07:27
безопасность
алексей криворучко
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск" переделают в носитель крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины "Иркутск", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.Источник добавил, что "работы по "Челябинску" планировалось начать раньше, однако они были отложены на более поздний срок из-за недостаточного финансирования".В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации сможет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон". О планах модернизации "Челябинска" до уровня 949АМ, предполагающего замену ракетного комплекса, ранее официально не сообщалось."Челябинск" заложили в 1987 году по проекту 949А и спустили на воду в 1990 году. Входит в состав Тихоокеанского флота.Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах построили 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров. "Цирконами" хотят вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
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безопасность, алексей криворучко, россия
03:39 14.12.2021 (обновлено: 07:27 14.12.2021)
 
Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Источник: атомную подлодку проекта 949А "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск"
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр Антей) Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск" переделают в носитель крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины "Иркутск", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

"Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на "Челябинске" — 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 "Иркутск". В ходе модернизации на Дальневосточном заводе "Звезда" (ДВЗ) "Челябинск" будет оснащен универсальными пусковыми установками для запуска ракет "Оникс" и "Циркон", его боевой потенциал возрастет многократно", - отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что "работы по "Челябинску" планировалось начать раньше, однако они были отложены на более поздний срок из-за недостаточного финансирования".
В 2019 году при посещении ДВЗ замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" после модернизации сможет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон". О планах модернизации "Челябинска" до уровня 949АМ, предполагающего замену ракетного комплекса, ранее официально не сообщалось.
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"Челябинск" заложили в 1987 году по проекту 949А и спустили на воду в 1990 году. Входит в состав Тихоокеанского флота.
Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах построили 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А – 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров. "Цирконами" хотят вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
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