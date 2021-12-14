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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/poddelka-1763610620.html
В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста заразившегося "омикроном"
В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста заразившегося "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021
В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста заразившегося "омикроном"
Полиция индийского Бангалора арестовала причастных к подделке ПЦР-теста жителя Южной Африки, у которого первым в Индии обнаружили штамм коронавируса "омикрон". РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:36
2021-12-14T10:36
распространение коронавируса
в мире
дубай (город)
бангалор
африка
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 дек – РИА Новости. Полиция индийского Бангалора арестовала причастных к подделке ПЦР-теста жителя Южной Африки, у которого первым в Индии обнаружили штамм коронавируса "омикрон".Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство."Четыре человека арестованы за предоставление ложного отчета ПЦР-теста гражданину Южной Африки, который, как позже было подтверждено, был первым случаем в Индии со штаммом "омикрон", - сообщила полиция города.У пациента, главы фармацевтической компании из Йоханнесбурга, был положительный результат на COVID-19, когда он прибыл в Индию 20 ноября. Его поместили на карантин в частном отеле, и медицинские работники Бангалора взяли у него образцы для геномного секвенирования. Позже он предоставил поддельный отчет из частной лаборатории, показывающий, что у него нет коронавируса и, используя его, вылетел обратно в Южную Африку через Дубай 27 ноября.Пришедшие второго декабря данные геномного анализа показали, что мужчина заражен штаммом "омикрон". В ходе расследования этого дела полиция арестовала двух сотрудников лаборатории, которые выдали отрицательный отчет о COVID, и двух человек, связанных с туристической компанией, услугами которой пользовался заболевший.Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, всего в Индии выявлено 40 случаев заражения штаммом "омикрон". Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 475 тысяч.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html
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бангалор
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в мире, дубай (город), бангалор, африка, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
10:36 14.12.2021
 
В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста заразившегося "омикроном"

В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста первого заразившегося омикрон-штаммом

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 дек – РИА Новости. Полиция индийского Бангалора арестовала причастных к подделке ПЦР-теста жителя Южной Африки, у которого первым в Индии обнаружили штамм коронавируса "омикрон".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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"Четыре человека арестованы за предоставление ложного отчета ПЦР-теста гражданину Южной Африки, который, как позже было подтверждено, был первым случаем в Индии со штаммом "омикрон", - сообщила полиция города.
У пациента, главы фармацевтической компании из Йоханнесбурга, был положительный результат на COVID-19, когда он прибыл в Индию 20 ноября. Его поместили на карантин в частном отеле, и медицинские работники Бангалора взяли у него образцы для геномного секвенирования. Позже он предоставил поддельный отчет из частной лаборатории, показывающий, что у него нет коронавируса и, используя его, вылетел обратно в Южную Африку через Дубай 27 ноября.
Пришедшие второго декабря данные геномного анализа показали, что мужчина заражен штаммом "омикрон". В ходе расследования этого дела полиция арестовала двух сотрудников лаборатории, которые выдали отрицательный отчет о COVID, и двух человек, связанных с туристической компанией, услугами которой пользовался заболевший.
Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, всего в Индии выявлено 40 случаев заражения штаммом "омикрон". Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 475 тысяч.
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
09:02Распространение коронавируса
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
 
Распространение коронавирусаВ миреДубай (город)БангалорАфрикаЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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