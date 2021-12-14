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Зимние пляжи Сочи отметили золотисто-желтыми флагами
Зимние пляжи Сочи отметили золотисто-желтыми флагами - РИА Новости, 14.12.2021
Зимние пляжи Сочи отметили золотисто-желтыми флагами
Пляжи Сочи, предназначенные для зимнего отдыха, расположены во всех внутригородских районах курорта, эти территории отметили золотисто-желтыми флагами, сообщает РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:01
2021-12-14T17:01
2021-12-14T17:01
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Пляжи Сочи, предназначенные для зимнего отдыха, расположены во всех внутригородских районах курорта, эти территории отметили золотисто-желтыми флагами, сообщает администрация города-курорта.Уточняется, что вывешивание флагов, обозначающих зимние пляжи в межсезонье, теперь станет традиционным для Сочи."Здесь созданы комфортные условия для того, чтобы можно было прогуливаться, дышать морским воздухом, читать книгу или заняться гимнастикой. Все эти места обеспечены достаточным количеством мест общественного питания круглогодичного формата. Специальные службы обеспечивают необходимое санитарное состояние территорий… Все эти места для удобства гостей и жителей Сочи обозначены золотисто-желтыми флагами", – прокомментировали в ведомстве.Отмечается, что зимние пляжи организованы на Приморской набережной в Центральном районе города-курорта, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.В период межсезонья 2021-2022 года в Сочи работают 30 пляжных территорий для зимнего отдыха во всех внутригородских районах.
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общество, краснодарский край, сочи, новости - туризм, адлер, туристы, туризм
Зимние пляжи Сочи отметили золотисто-желтыми флагами
Пляжи Сочи, предназначенные для зимнего отдыха, отметили золотисто-желтыми флагами