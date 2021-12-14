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На Ставрополье высота пламени на горящем газопроводе составила 1,5 метра

На Ставрополье высота пламени на горящем газопроводе составила 1,5 метра - РИА Новости, 14.12.2021

На Ставрополье высота пламени на горящем газопроводе составила 1,5 метра

Высота пламени на месте порыва газопровода на Ставрополье составляет 1,5 метра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:11

2021-12-14T21:11

2021-12-14T21:33

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спг

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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Высота пламени на месте порыва газопровода на Ставрополье составляет 1,5 метра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошёл на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская."Произошёл порыв трубы 500 мм на газопроводе, идёт факельное горение высотой 1,5 метра", - отметили в ведомстве.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, по данному факту назначена проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства."На место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Ставропольского края Александр Лоренц", - сообщили в ведомстве.

ставропольский край

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2021

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спг