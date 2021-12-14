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Доктор Мясников: синяки на теле указывают на опасную болезнь
Мясников назвал синяки признаком опасной болезни печени - РИА Новости, 15.12.2021
Доктор Мясников: синяки на теле указывают на опасную болезнь
Синяки на теле могут быть признаком серьезного заболевания печени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T20:17
2021-12-15T00:14
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Синяки на теле могут быть признаком серьезного заболевания печени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1"."На самом деле первый симптом печеночной недостаточности, лабораторный, — это нарушение свертываемости (крови. — Прим. ред.), потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания", — объяснил медик.Он уточнил, что когда параметры свертываемости ухудшаются, можно говорить о болезнях печени. То есть при таком диагнозе могут появиться синяки, подытожил Мясников.Исследователи из Клиники Мэйо (США) перечислили факторы, которые приводят к истощению печени. Среди них — алкоголь и химические вещества из аэрозолей, попадающие в организм при дыхании. Кроме того, эксперты посоветовали тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов.
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общество, александр мясников (врач)
20:17 14.12.2021 (обновлено: 00:14 15.12.2021)
 
Мясников назвал синяки признаком опасной болезни печени

Врач Александр Мясников назвал синяки на теле симптомом опасной болезни печени

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Синяки на теле могут быть признаком серьезного заболевания печени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
"На самом деле первый симптом печеночной недостаточности, лабораторный, — это нарушение свертываемости (крови. — Прим. ред.), потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания", — объяснил медик.
Он уточнил, что когда параметры свертываемости ухудшаются, можно говорить о болезнях печени. То есть при таком диагнозе могут появиться синяки, подытожил Мясников.
Исследователи из Клиники Мэйо (США) перечислили факторы, которые приводят к истощению печени. Среди них — алкоголь и химические вещества из аэрозолей, попадающие в организм при дыхании. Кроме того, эксперты посоветовали тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов.
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