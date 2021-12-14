https://ria.ru/20211214/pechen-1763739682.html

Доктор Мясников: синяки на теле указывают на опасную болезнь

Мясников назвал синяки признаком опасной болезни печени - РИА Новости, 15.12.2021

Доктор Мясников: синяки на теле указывают на опасную болезнь

Синяки на теле могут быть признаком серьезного заболевания печени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-14T20:17

2021-12-14T20:17

2021-12-15T00:14

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Синяки на теле могут быть признаком серьезного заболевания печени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1"."На самом деле первый симптом печеночной недостаточности, лабораторный, — это нарушение свертываемости (крови. — Прим. ред.), потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания", — объяснил медик.Он уточнил, что когда параметры свертываемости ухудшаются, можно говорить о болезнях печени. То есть при таком диагнозе могут появиться синяки, подытожил Мясников.Исследователи из Клиники Мэйо (США) перечислили факторы, которые приводят к истощению печени. Среди них — алкоголь и химические вещества из аэрозолей, попадающие в организм при дыхании. Кроме того, эксперты посоветовали тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов.

https://ria.ru/20211214/davlenie-1763588546.html

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общество, александр мясников (врач)