Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/pankratov-chernyy-1763707172.html
Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова
Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова - РИА Новости, 14.12.2021
Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова
Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:35
2021-12-14T17:35
шоубиз
шоу-бизнес
александр панкратов-черный
борис корчевников
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/42/1555324244_0:28:2681:1536_1920x0_80_0_0_844b777c34a99224233472f32afb5fa0.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях актера с матерью.Однако затем актер все же рассказал, что поводом для конфликта стал фильм "Десять лет без права переписки" с Верой Сотниковой. Мать Александра пошла смотреть картину в кино вместе с подругами. Увидев на экране у сына протез вместо ноги она сильно разволновалась, что пришлось даже прерывать фильм, чтобы объяснить ей ситуацию.Но еще больше ее смутила постельная сцена.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.
https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/42/1555324244_153:0:2549:1797_1920x0_80_0_0_1f8cc35dc251b806e4db4f5734fe85da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, александр панкратов-черный, борис корчевников, знаменитости
17:35 14.12.2021
 
Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова

Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова про отношения с матерью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра "Иллюзион" в Москве
Актер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях актера с матерью.

"Опять лезет в подкожные дела", – шутливо отреагировал Панкратов-Черный.

Однако затем актер все же рассказал, что поводом для конфликта стал фильм "Десять лет без права переписки" с Верой Сотниковой. Мать Александра пошла смотреть картину в кино вместе с подругами. Увидев на экране у сына протез вместо ноги она сильно разволновалась, что пришлось даже прерывать фильм, чтобы объяснить ей ситуацию.
Но еще больше ее смутила постельная сцена.

"Когда мама увидела, как мы с Верой занимаемся сексом, то встала и ушла из зала. За ней — все подружки. Потом я получил письмо на нескольких страницах. Она писала: "Срамник, на всю Россию опозорил весь наш род. Я же тебе говорила, что в артисты идти грешно!". И до смерти со мной не разговаривала. Помирились уже перед ее уходом", – заключил артист.

Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.
Судьба человека с Кларой Новиковой, выпуск от 10.12.21. Кадр видео
10 декабря, 12:46Шоубиз
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе
 
ШоубизШоу-бизнесАлександр Панкратов-ЧерныйБорис КорчевниковЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам