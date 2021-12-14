https://ria.ru/20211214/pankratov-chernyy-1763707172.html

Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова

Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова - РИА Новости, 14.12.2021

Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова

Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:35

2021-12-14T17:35

2021-12-14T17:35

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях актера с матерью.Однако затем актер все же рассказал, что поводом для конфликта стал фильм "Десять лет без права переписки" с Верой Сотниковой. Мать Александра пошла смотреть картину в кино вместе с подругами. Увидев на экране у сына протез вместо ноги она сильно разволновалась, что пришлось даже прерывать фильм, чтобы объяснить ей ситуацию.Но еще больше ее смутила постельная сцена.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.

https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html

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шоу-бизнес, александр панкратов-черный, борис корчевников, знаменитости