Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова
Панкратов-Черный возмутился слишком личному вопросу Корчевникова про отношения с матерью
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра "Иллюзион" в Москве
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Панкратов-Черный в передаче "Судьба человека" возмутился слишком личному вопросу Бориса Корчевникова. Ведущий попросил рассказать о сложных отношениях актера с матерью.
"Опять лезет в подкожные дела", – шутливо отреагировал Панкратов-Черный.
Однако затем актер все же рассказал, что поводом для конфликта стал фильм "Десять лет без права переписки" с Верой Сотниковой. Мать Александра пошла смотреть картину в кино вместе с подругами. Увидев на экране у сына протез вместо ноги она сильно разволновалась, что пришлось даже прерывать фильм, чтобы объяснить ей ситуацию.
Но еще больше ее смутила постельная сцена.
"Когда мама увидела, как мы с Верой занимаемся сексом, то встала и ушла из зала. За ней — все подружки. Потом я получил письмо на нескольких страницах. Она писала: "Срамник, на всю Россию опозорил весь наш род. Я же тебе говорила, что в артисты идти грешно!". И до смерти со мной не разговаривала. Помирились уже перед ее уходом", – заключил артист.
Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.