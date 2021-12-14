https://ria.ru/20211214/padenie-1763614554.html

В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши

В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 14.12.2021

В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши

Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:55

2021-12-14T10:55

2021-12-14T10:55

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает городское надзорное ведомство."Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки", - информирует официальный Telegram-канал прокуратуры Петербурга.Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши.Одновременно прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности районного "Жилкомсервиса №3"после того, как наледь с крыши дома на Третьей Советской улице травмировала мужчину.Состояние пострадавших пока не уточняется."Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", - заключает городская прокуратура.В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.

https://ria.ru/20210305/naled-1600156426.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург