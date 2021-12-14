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В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши
В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 14.12.2021
В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши
Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:55
2021-12-14T10:55
2021-12-14T10:55
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает городское надзорное ведомство."Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки", - информирует официальный Telegram-канал прокуратуры Петербурга.Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши.Одновременно прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности районного "Жилкомсервиса №3"после того, как наледь с крыши дома на Третьей Советской улице травмировала мужчину.Состояние пострадавших пока не уточняется."Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", - заключает городская прокуратура.В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.
https://ria.ru/20210305/naled-1600156426.html
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши
В Петербурге два человека пострадали из-за падения наледи с крыши, проводятся проверки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости.
Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга
, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает городское надзорное ведомство.
"Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки", - информирует официальный Telegram-канал
прокуратуры Петербурга.
Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши.
Одновременно прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности районного "Жилкомсервиса №3"после того, как наледь с крыши дома на Третьей Советской улице травмировала мужчину.
Состояние пострадавших пока не уточняется.
"Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", - заключает городская прокуратура.
В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.