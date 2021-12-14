https://ria.ru/20211214/otravlenie-1763588946.html

В Туве из-за отравления госпитализировали более 70 воспитанников интерната

В Туве из-за отравления госпитализировали более 70 воспитанников интерната - РИА Новости, 14.12.2021

В Туве из-за отравления госпитализировали более 70 воспитанников интерната

Более 70 детей госпитализировали из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления, сообщается на сайте регионального управления МЧС... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T04:30

2021-12-14T04:30

2021-12-14T04:32

происшествия

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 детей госпитализировали из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.ГУ МЧС изначально сообщало, что вечером в понедельник в больницу доставили из интерната 33 ребенка с предварительным диагнозом ОРВИ."По состоянию на 05:30 (местное время) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз - пищевое отравление. Состояние у детей удовлетворительное", - говорится в сообщении.Добавляется, что на территории интерната введен карантин.

https://ria.ru/20211206/otravlenie-1762313746.html

кызыл

россия

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происшествия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия