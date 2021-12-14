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Когда стоит идти в отпуск в 2022 году
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2021
Когда стоит идти в отпуск в 2022 году
Сначала нужно определиться, какую выгоду хочет получить работник от отпуска. Если нужны деньги, то стоит обратить внимание на месяцы, в которых больше всего... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T02:17
2021-12-14T02:17
2021-12-14T02:17
общество
россия
светлана краснянская
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сначала нужно определиться, какую выгоду хочет получить работник от отпуска. Если нужны деньги, то стоит обратить внимание на месяцы, в которых больше всего рабочих дней, рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По ее словам, в 2022 году следует выбирать март, сентябрь, декабрь, в которых 22 рабочих дня, а также август — 23 рабочих дня.
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общество, россия, светлана краснянская
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
Эксперт Краснянская посоветовала брать отпуск в 2022 году в марте, сентябре и декабре