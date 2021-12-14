Меркель отшила молившего ее о помощи Зеленского

05:51 14.12.2021 (обновлено: 08:53 14.12.2021)
Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия Украине
Bild: экс-канцлер ФРГ Меркель наотрез отказалась поставлять оружие Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно препятствовало приобретению Киевом крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников через Агентство альянса по обеспечению и закупкам (NSPA).
По информации Bild, в мае Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом правительство Меркель, как заявил источник издания, вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, "что оно было единственным противником продажи".
В августе президент Владимир Зеленский, как сообщает Bild, лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки. Однако тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, "ледяным голосом" заявила, что это "исключено".
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Как пишет Bild, Берлин снял вето на передачу Киеву антидроновых ружей только в конце ноября, при этом поставки американских винтовок все еще заблокированы.
В середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами.
В начале декабря глава МИД Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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