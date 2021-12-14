https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html

Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России

Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона", власти будут корректировать меры реагирования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:59

2021-12-14T16:59

2021-12-14T17:08

распространение коронавируса

россия

общество

московская область (подмосковье)

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_2a9be85fe6b6f6ed877f88e197edf431.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона", власти будут корректировать меры реагирования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас в обсерваторах в Московской области находится 177 наших граждан, и у 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры именно 177 и 16, потому что это практически 10% от того количества (пациентов - ред.), которое сегодня находится на изоляции. Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма и как следствие необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники и несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - добавила она.По ее словам, власти будут "корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается".

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, московская область (подмосковье), владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса