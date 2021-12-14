https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html
Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России
Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России
Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона", власти будут корректировать меры реагирования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:59
2021-12-14T16:59
2021-12-14T17:08
распространение коронавируса
россия
общество
московская область (подмосковье)
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_2a9be85fe6b6f6ed877f88e197edf431.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона", власти будут корректировать меры реагирования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас в обсерваторах в Московской области находится 177 наших граждан, и у 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры именно 177 и 16, потому что это практически 10% от того количества (пациентов - ред.), которое сегодня находится на изоляции. Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма и как следствие необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники и несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - добавила она.По ее словам, власти будут "корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается".
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2d116b6f118153d7b112e7a1c738a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, московская область (подмосковье), владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:59 14.12.2021 (обновлено: 17:08 14.12.2021)
Голикова предупредила об опасности распространения омикрон-штамма в России
Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса