https://ria.ru/20211214/omikron-1763589065.html

Помогает ли маска при "омикроне"

Иммунолог оценил эффективность маски при "омикроне" - РИА Новости, 14.12.2021

Помогает ли маска при "омикроне"

Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T04:31

2021-12-14T04:31

2021-12-14T10:11

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.По словам эксперта, это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц."Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", - отметил Крючков.Ранее специалист заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом.

https://ria.ru/20211212/sputnik-v-1763315466.html

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воз, николай крючков, весь мир, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии