Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/omikron-1763589065.html
Помогает ли маска при "омикроне"
Иммунолог оценил эффективность маски при "омикроне" - РИА Новости, 14.12.2021
Помогает ли маска при "омикроне"
Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T04:31
2021-12-14T10:11
распространение коронавируса
воз
николай крючков
весь мир
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761254304_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_7e98da844f036943ccd3bf91e68bca68.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.По словам эксперта, это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц."Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", - отметил Крючков.Ранее специалист заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом.
https://ria.ru/20211212/sputnik-v-1763315466.html
весь мир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761252583_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e863b5f83f2542fae702f81d5eed7710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воз, николай крючков, весь мир, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:31 14.12.2021 (обновлено: 10:11 14.12.2021)
 
Иммунолог оценил эффективность маски при "омикроне"

Иммунолог Крючков предупредил, что эффективность маски при "омикроне" снижается

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске у информационного плаката "Стоп CoVID-19" на улице Симферополя
Женщина в защитной маске у информационного плаката Стоп CoVID-19 на улице Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"С "Омикроном" и "Дельтой" все-таки похуже маски работают. Особенно с "Омикроном", - сказал он.
По словам эксперта, это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц.
"Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", - отметил Крючков.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 03:10Распространение коронавируса
Гинцбург назвал сроки проверки эффективности "Спутника V" против "омикрона"
Ранее специалист заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.
В России зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом.
 
Распространение коронавирусаВОЗНиколай КрючковВесь мирРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
Лента новостейМолния
Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития Норильска