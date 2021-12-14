https://ria.ru/20211214/omikron-1763589065.html
Помогает ли маска при "омикроне"
Иммунолог оценил эффективность маски при "омикроне" - РИА Новости, 14.12.2021
Помогает ли маска при "омикроне"
Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T04:31
2021-12-14T04:31
2021-12-14T10:11
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.По словам эксперта, это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц."Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", - отметил Крючков.Ранее специалист заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.В России зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом.
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воз, николай крючков, весь мир, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:31 14.12.2021 (обновлено: 10:11 14.12.2021)
Иммунолог оценил эффективность маски при "омикроне"
Иммунолог Крючков предупредил, что эффективность маски при "омикроне" снижается
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Штаммы коронавируса
"Дельта" и "Омикрон" снижают эффективность защитной маски. С таким заявлением в беседе с порталом URA.RU
выступил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков
.
"С "Омикроном" и "Дельтой" все-таки похуже маски работают. Особенно с "Омикроном", - сказал он.
По словам эксперта, это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц.
"Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", - отметил Крючков.
Ранее специалист заявил, что ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от омикрон-штамма COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 греческой буквой "омикрон". С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры.
В России зарегистрировали 16 случаев заражения омикрон-штаммом.