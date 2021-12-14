https://ria.ru/20211214/olimpiada-1763523137.html

Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде

Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде - РИА Новости, 14.12.2021

Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде

Хотя официально решение по поводу дипломатического бойкота пекинской Олимпиады японскими властями пока не принято, но уже сейчас известно, что... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

2021-12-14T07:58

в мире

спорт

авторы

олимпийские игры

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763525806_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_c525c36d9b4a095a70c515ea2945b66e.jpg

Хотя официально решение по поводу дипломатического бойкота пекинской Олимпиады японскими властями пока не принято, но уже сейчас известно, что высокопоставленных лиц и чиновников из Страны восходящего солнца на церемонии открытия Игр, скорее всего, не будет.Это новый аккорд из партитуры "объявим, объявим бойкот мы Пекину", который наигрывают вашингтонские шарманщики.Наигрывают не первый год и безуспешно, но им заезженная до тошноты мелодия кажется воплощением гармонии.Итак, давайте же разберемся, откуда у темы бойкота — как и у использования олимпийского спорта в качестве политического оружия — растут ноги.Сорок с лишним лет назад к бойкоту летней Олимпиады-80, которая проводилась в Москве, прибегла администрация президента-демократа Джимми Картера.Так Вашингтон решил "наказать" СССР за то, что Москва, намеренная защищать в том числе и свои южные рубежи, ввела в Афганистан ограниченный воинский контингент.Сегодня, разумеется, этот бойкот — на фоне хаотического и кровавого бегства самих США из республики — выглядит комической мелодекламацией, а вот тогда спортсменам из стран, что послушно следовали в фарватере американских идеологем, было совсем не до смеха.Тяжелейшая работа в течение всего олимпийского цикла, когда к состязаниям атлет подходит на пике формы, одним росчерком пера была отправлена на помойку.А о том, сколько усилий пришлось приложить тем, кто в Москву приехал, с каким давлением и травлей эти спортсмены столкнулись на родине, можно спросить, например, у лорда Коу.Знаменитого бегуна, признанного за год до начала Олимпиады в Москве лучшим атлетом в своей категории, пытались всеми правдами и неправдами отговорить от выступлений в Москве.Давили не только на Себастьяна Коу, но и на его отца — на уровне канцелярии Маргарет Тэтчер и ее конфидентов. Лорд Коу, а тогда 24-летний бегун на средние дистанции, флегматично послал весь Даунинг-стрит — на гаревую дорожку заниматься спортом.Объявив бойкот Олимпиаде-80, Белый дом, разумеется, не мог не понимать, что Кремль ответит симметрично. Таким образом, олимпийский цикл, едва восстановленный после Второй мировой войны, был прерван.Потребовалось еще несколько лет, чтобы идиотизм политиков, редко державших верхними конечностями что-то тяжелее авторучки, был бы забыт.Период сравнительного смягчения отношения к России и как кульминация — решение МОК о проведении Игр в Сочи практически сразу же сменился новым витком, скажем так, неприятия.Сложилась уже народная примета: если где-то и с кем-то у Вашингтона не ладится в политике или в экономике, жди санкций на уровне спорта.Эта сфера оказалась наиболее уязвимой, более уязвимой даже, чем экономика, для разнообразных драконовских мер.Потому что тут удар наносится не по оборотам и прибылям, не по рынкам сбыта, не по дебету с кредитом, а по судьбе человека.Тренировался, старался, выкладывался, проливал кровь и пот — но какая, к черту, разница, если есть те, кто хочет прищучить олимпийский спорт для достижения своих мелких и низких целей?Конечно, в Вашингтоне дико раздражены Пекином, но, будучи слабее политически, опозорившись в Афганистане, имея, несмотря на тарифы и пошлины, гигантский дефицит во внешней торговле с Поднебесной, используют сейчас любую возможность, чтобы вставить Пекину дипломатическую шпильку.Тот же, поскольку сильнее, ответил США коротко и без суеты, что "вас, в общем, силком сюда никто не тянул, не хотите — не приезжайте".К бойкоту (тоже дипломатическому) немедленно присоединилась и Британия: поскольку из ЕС королевство убежало, а у самого острова с другими союзниками сейчас в отношениях напряженка, то вариантов, кроме как прислониться к кажущейся широкой американской спине, у Альбиона, в общем нет.МОК тем временем ведет свою игру, ему очень хочется быть не только организатором игр, но и формировать свою — и тоже политическую — повестку дня.Если Вашингтон рисует широкими мазками — бойкот в связи с нарушениями Пекином "прав человека", то МОК тихо уничтожает женский спорт, и тоже во имя соблюдения прав — на этот раз трансгендерных женщин, то бишь тех, что родились мужчинами.И, соответственно, с мужским уровнем гормонов, в частности, тестостерона. Чем тестостерона больше, тем выше мышечная масса и тем лучше снабжение кислорода кровью. Короче, это дает заведомые преимущества, особенно если участвовать в состязаниях олимпийского уровня.И бойкот, который Вашингтон и его сателлиты объявили Пекину, и изменения правил участия в состязаниях (в целях большей инклюзивности) — немыслимое, на самом деле, нарушение самого духа Олимпийских игр.С Античности, с момента, как на Пелопоннесе в святилище начали зажигать огонь, ставший символом чистоты помыслов и справедливости состязаний, во время Олимпиад прекращались любые конфликты, забывались все претензии и значение имела лишь честность в борьбе за победу.Сегодня разнообразные политические извращенцы — в силу собственной мелкотравчатости, душевной лени, в конце концов, и собственной тупости пытаются разрушить традиции, не ими созданные, и которые (теоретически) должны пережить этих временщиков.Оптимизм нам внушает история: бойкот Олимпиады-80 не дал Вашингтону заработать ни единого политического очка.Зато, пытаясь противостоять советскому военному присутствию, США взрастили — вот этими самыми своими руками и деньгами — Усаму бен Ладена.Все помнят, чем это кончилось.И если та трагедия оказалась недостаточной, то к ней Вашингтон прибавил и фарс (тоже кровавый), когда сбежал из Афганистана.Русские в свое время спокойно и с достоинством вывели свои войска.И продолжили, после всех бойкотов и запретов, выступать на Олимпиадах, ставить рекорды на состязаниях и побеждать.Честно.Как, собственно, это было принято и тысячелетия назад, и сегодня.

https://rsport.ria.ru/20211209/kitay-1762933376.html

https://ria.ru/20211208/olimpiada-1762652141.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/1762648146.html

https://ria.ru/20211207/boykot-1762364904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/1762611068.html

https://rsport.ria.ru/20211207/boykot-1762602488.html

https://rsport.ria.ru/20211207/olimpiada-1762547142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/kitay-1762514634.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/1741784158.html

https://rsport.ria.ru/20211207/olimpiada-1762503925.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

в мире, спорт, авторы, олимпийские игры, китай