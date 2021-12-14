Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/olimpiada-1763523137.html
Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде - РИА Новости, 14.12.2021
Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
Хотя официально решение по поводу дипломатического бойкота пекинской Олимпиады японскими властями пока не принято, но уже сейчас известно, что... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:00
2021-12-14T07:58
в мире
спорт
авторы
олимпийские игры
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763525806_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_c525c36d9b4a095a70c515ea2945b66e.jpg
Хотя официально решение по поводу дипломатического бойкота пекинской Олимпиады японскими властями пока не принято, но уже сейчас известно, что высокопоставленных лиц и чиновников из Страны восходящего солнца на церемонии открытия Игр, скорее всего, не будет.Это новый аккорд из партитуры "объявим, объявим бойкот мы Пекину", который наигрывают вашингтонские шарманщики.Наигрывают не первый год и безуспешно, но им заезженная до тошноты мелодия кажется воплощением гармонии.Итак, давайте же разберемся, откуда у темы бойкота — как и у использования олимпийского спорта в качестве политического оружия — растут ноги.Сорок с лишним лет назад к бойкоту летней Олимпиады-80, которая проводилась в Москве, прибегла администрация президента-демократа Джимми Картера.Так Вашингтон решил "наказать" СССР за то, что Москва, намеренная защищать в том числе и свои южные рубежи, ввела в Афганистан ограниченный воинский контингент.Сегодня, разумеется, этот бойкот — на фоне хаотического и кровавого бегства самих США из республики — выглядит комической мелодекламацией, а вот тогда спортсменам из стран, что послушно следовали в фарватере американских идеологем, было совсем не до смеха.Тяжелейшая работа в течение всего олимпийского цикла, когда к состязаниям атлет подходит на пике формы, одним росчерком пера была отправлена на помойку.А о том, сколько усилий пришлось приложить тем, кто в Москву приехал, с каким давлением и травлей эти спортсмены столкнулись на родине, можно спросить, например, у лорда Коу.Знаменитого бегуна, признанного за год до начала Олимпиады в Москве лучшим атлетом в своей категории, пытались всеми правдами и неправдами отговорить от выступлений в Москве.Давили не только на Себастьяна Коу, но и на его отца — на уровне канцелярии Маргарет Тэтчер и ее конфидентов. Лорд Коу, а тогда 24-летний бегун на средние дистанции, флегматично послал весь Даунинг-стрит — на гаревую дорожку заниматься спортом.Объявив бойкот Олимпиаде-80, Белый дом, разумеется, не мог не понимать, что Кремль ответит симметрично. Таким образом, олимпийский цикл, едва восстановленный после Второй мировой войны, был прерван.Потребовалось еще несколько лет, чтобы идиотизм политиков, редко державших верхними конечностями что-то тяжелее авторучки, был бы забыт.Период сравнительного смягчения отношения к России и как кульминация — решение МОК о проведении Игр в Сочи практически сразу же сменился новым витком, скажем так, неприятия.Сложилась уже народная примета: если где-то и с кем-то у Вашингтона не ладится в политике или в экономике, жди санкций на уровне спорта.Эта сфера оказалась наиболее уязвимой, более уязвимой даже, чем экономика, для разнообразных драконовских мер.Потому что тут удар наносится не по оборотам и прибылям, не по рынкам сбыта, не по дебету с кредитом, а по судьбе человека.Тренировался, старался, выкладывался, проливал кровь и пот — но какая, к черту, разница, если есть те, кто хочет прищучить олимпийский спорт для достижения своих мелких и низких целей?Конечно, в Вашингтоне дико раздражены Пекином, но, будучи слабее политически, опозорившись в Афганистане, имея, несмотря на тарифы и пошлины, гигантский дефицит во внешней торговле с Поднебесной, используют сейчас любую возможность, чтобы вставить Пекину дипломатическую шпильку.Тот же, поскольку сильнее, ответил США коротко и без суеты, что "вас, в общем, силком сюда никто не тянул, не хотите — не приезжайте".К бойкоту (тоже дипломатическому) немедленно присоединилась и Британия: поскольку из ЕС королевство убежало, а у самого острова с другими союзниками сейчас в отношениях напряженка, то вариантов, кроме как прислониться к кажущейся широкой американской спине, у Альбиона, в общем нет.МОК тем временем ведет свою игру, ему очень хочется быть не только организатором игр, но и формировать свою — и тоже политическую — повестку дня.Если Вашингтон рисует широкими мазками — бойкот в связи с нарушениями Пекином "прав человека", то МОК тихо уничтожает женский спорт, и тоже во имя соблюдения прав — на этот раз трансгендерных женщин, то бишь тех, что родились мужчинами.И, соответственно, с мужским уровнем гормонов, в частности, тестостерона. Чем тестостерона больше, тем выше мышечная масса и тем лучше снабжение кислорода кровью. Короче, это дает заведомые преимущества, особенно если участвовать в состязаниях олимпийского уровня.И бойкот, который Вашингтон и его сателлиты объявили Пекину, и изменения правил участия в состязаниях (в целях большей инклюзивности) — немыслимое, на самом деле, нарушение самого духа Олимпийских игр.С Античности, с момента, как на Пелопоннесе в святилище начали зажигать огонь, ставший символом чистоты помыслов и справедливости состязаний, во время Олимпиад прекращались любые конфликты, забывались все претензии и значение имела лишь честность в борьбе за победу.Сегодня разнообразные политические извращенцы — в силу собственной мелкотравчатости, душевной лени, в конце концов, и собственной тупости пытаются разрушить традиции, не ими созданные, и которые (теоретически) должны пережить этих временщиков.Оптимизм нам внушает история: бойкот Олимпиады-80 не дал Вашингтону заработать ни единого политического очка.Зато, пытаясь противостоять советскому военному присутствию, США взрастили — вот этими самыми своими руками и деньгами — Усаму бен Ладена.Все помнят, чем это кончилось.И если та трагедия оказалась недостаточной, то к ней Вашингтон прибавил и фарс (тоже кровавый), когда сбежал из Афганистана.Русские в свое время спокойно и с достоинством вывели свои войска.И продолжили, после всех бойкотов и запретов, выступать на Олимпиадах, ставить рекорды на состязаниях и побеждать.Честно.Как, собственно, это было принято и тысячелетия назад, и сегодня.
https://rsport.ria.ru/20211209/kitay-1762933376.html
https://ria.ru/20211208/olimpiada-1762652141.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/1762648146.html
https://ria.ru/20211207/boykot-1762364904.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/1762611068.html
https://rsport.ria.ru/20211207/boykot-1762602488.html
https://rsport.ria.ru/20211207/olimpiada-1762547142.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/kitay-1762514634.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/1741784158.html
https://rsport.ria.ru/20211207/olimpiada-1762503925.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763525806_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d861e7ceadeb79be47367648aa156a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, спорт, авторы, олимпийские игры, китай
08:00 14.12.2021
 

Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЛоготип Олимпиады-2022 в Пекине
Логотип Олимпиады-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Хотя официально решение по поводу дипломатического бойкота пекинской Олимпиады японскими властями пока не принято, но уже сейчас известно, что высокопоставленных лиц и чиновников из Страны восходящего солнца на церемонии открытия Игр, скорее всего, не будет.
Это новый аккорд из партитуры "объявим, объявим бойкот мы Пекину", который наигрывают вашингтонские шарманщики.
Символика Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
9 декабря, 14:09
В МИД Китая прокомментировали попытки политизации Олимпиады-2022
Наигрывают не первый год и безуспешно, но им заезженная до тошноты мелодия кажется воплощением гармонии.
Итак, давайте же разберемся, откуда у темы бойкота — как и у использования олимпийского спорта в качестве политического оружия — растут ноги.
Сорок с лишним лет назад к бойкоту летней Олимпиады-80, которая проводилась в Москве, прибегла администрация президента-демократа Джимми Картера.
Так Вашингтон решил "наказать" СССР за то, что Москва, намеренная защищать в том числе и свои южные рубежи, ввела в Афганистан ограниченный воинский контингент.
Символика зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 08:00
"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады
Сегодня, разумеется, этот бойкот — на фоне хаотического и кровавого бегства самих США из республики — выглядит комической мелодекламацией, а вот тогда спортсменам из стран, что послушно следовали в фарватере американских идеологем, было совсем не до смеха.
Тяжелейшая работа в течение всего олимпийского цикла, когда к состязаниям атлет подходит на пике формы, одним росчерком пера была отправлена на помойку.
Политолог: причина бойкота США Олимпиады - борьба двух сверхдержав - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 20:46Актуально
Политолог: причина бойкота США Олимпиады — борьба двух сверхдержав
А о том, сколько усилий пришлось приложить тем, кто в Москву приехал, с каким давлением и травлей эти спортсмены столкнулись на родине, можно спросить, например, у лорда Коу.
Знаменитого бегуна, признанного за год до начала Олимпиады в Москве лучшим атлетом в своей категории, пытались всеми правдами и неправдами отговорить от выступлений в Москве.
Давили не только на Себастьяна Коу, но и на его отца — на уровне канцелярии Маргарет Тэтчер и ее конфидентов. Лорд Коу, а тогда 24-летний бегун на средние дистанции, флегматично послал весь Даунинг-стрит — на гаревую дорожку заниматься спортом.
Летние олимпийские игры в Мельбруне - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 15:28
Случаи бойкотирования Олимпийских игр
Объявив бойкот Олимпиаде-80, Белый дом, разумеется, не мог не понимать, что Кремль ответит симметрично. Таким образом, олимпийский цикл, едва восстановленный после Второй мировой войны, был прерван.
Потребовалось еще несколько лет, чтобы идиотизм политиков, редко державших верхними конечностями что-то тяжелее авторучки, был бы забыт.
Период сравнительного смягчения отношения к России и как кульминация — решение МОК о проведении Игр в Сочи практически сразу же сменился новым витком, скажем так, неприятия.
Вне игры. США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
7 декабря, 17:21Авторы
Вне игры. США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Сложилась уже народная примета: если где-то и с кем-то у Вашингтона не ладится в политике или в экономике, жди санкций на уровне спорта.
Эта сфера оказалась наиболее уязвимой, более уязвимой даже, чем экономика, для разнообразных драконовских мер.
Потому что тут удар наносится не по оборотам и прибылям, не по рынкам сбыта, не по дебету с кредитом, а по судьбе человека.
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 16:54
В Китае ожидают, что союзники США поддержат бойкот Олимпиады под давлением
Тренировался, старался, выкладывался, проливал кровь и пот — но какая, к черту, разница, если есть те, кто хочет прищучить олимпийский спорт для достижения своих мелких и низких целей?
Конечно, в Вашингтоне дико раздражены Пекином, но, будучи слабее политически, опозорившись в Афганистане, имея, несмотря на тарифы и пошлины, гигантский дефицит во внешней торговле с Поднебесной, используют сейчас любую возможность, чтобы вставить Пекину дипломатическую шпильку.
Тот же, поскольку сильнее, ответил США коротко и без суеты, что "вас, в общем, силком сюда никто не тянул, не хотите — не приезжайте".
Биатлон. Мужчины - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:19
Песков: главное, чтобы бойкот Олимпиады США не касался спортсменов
К бойкоту (тоже дипломатическому) немедленно присоединилась и Британия: поскольку из ЕС королевство убежало, а у самого острова с другими союзниками сейчас в отношениях напряженка, то вариантов, кроме как прислониться к кажущейся широкой американской спине, у Альбиона, в общем нет.
МОК тем временем ведет свою игру, ему очень хочется быть не только организатором игр, но и формировать свою — и тоже политическую — повестку дня.
Если Вашингтон рисует широкими мазками — бойкот в связи с нарушениями Пекином "прав человека", то МОК тихо уничтожает женский спорт, и тоже во имя соблюдения прав — на этот раз трансгендерных женщин, то бишь тех, что родились мужчинами.
Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в ПекинеКакие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Инфографика
И, соответственно, с мужским уровнем гормонов, в частности, тестостерона. Чем тестостерона больше, тем выше мышечная масса и тем лучше снабжение кислорода кровью. Короче, это дает заведомые преимущества, особенно если участвовать в состязаниях олимпийского уровня.
И бойкот, который Вашингтон и его сателлиты объявили Пекину, и изменения правил участия в состязаниях (в целях большей инклюзивности) — немыслимое, на самом деле, нарушение самого духа Олимпийских игр.
С Античности, с момента, как на Пелопоннесе в святилище начали зажигать огонь, ставший символом чистоты помыслов и справедливости состязаний, во время Олимпиад прекращались любые конфликты, забывались все претензии и значение имела лишь честность в борьбе за победу.
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:15В мире
Китай пригрозил Вашингтону "решительными контрмерами" в ответ на бойкот
Сегодня разнообразные политические извращенцы — в силу собственной мелкотравчатости, душевной лени, в конце концов, и собственной тупости пытаются разрушить традиции, не ими созданные, и которые (теоретически) должны пережить этих временщиков.
Оптимизм нам внушает история: бойкот Олимпиады-80 не дал Вашингтону заработать ни единого политического очка.
Московская Олимпиада 1980 года - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 01:55День в истории
Московская Олимпиада 1980 года
Зато, пытаясь противостоять советскому военному присутствию, США взрастили — вот этими самыми своими руками и деньгами — Усаму бен Ладена.
Все помнят, чем это кончилось.
И если та трагедия оказалась недостаточной, то к ней Вашингтон прибавил и фарс (тоже кровавый), когда сбежал из Афганистана.
Русские в свое время спокойно и с достоинством вывели свои войска.
И продолжили, после всех бойкотов и запретов, выступать на Олимпиадах, ставить рекорды на состязаниях и побеждать.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:15
В ОКР заявили, что бойкот Олимпиады контрпродуктивен для всего спорта
Честно.
Как, собственно, это было принято и тысячелетия назад, и сегодня.
 
В миреСпортАвторыОлимпийские игрыКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
Лента новостейМолния
Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития Норильска