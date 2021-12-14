https://ria.ru/20211214/ogranicheniya-1763698387.html
Голикова считает необходимым продолжить ограничения
Голикова считает необходимым продолжить ограничения - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова считает необходимым продолжить ограничения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:56
2021-12-14T16:56
2021-12-14T17:14
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в России из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и наступающих новогодних праздников."Это (статистика распространения "омикрона") свидетельствует о высокой контагиозности и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники. Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, скоро граждане поедут в отпуска, имея ввиду возможности использования новогодних праздников. Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211214/transport-1763700800.html
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16:56 14.12.2021 (обновлено: 17:14 14.12.2021)
Голикова считает необходимым продолжить ограничения
Вице-премьер Голикова призвала продолжить ограничения из-за омикрона и праздников