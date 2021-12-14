https://ria.ru/20211214/ogranicheniya-1763698387.html

Голикова считает необходимым продолжить ограничения

Голикова считает необходимым продолжить ограничения - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова считает необходимым продолжить ограничения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:56

2021-12-14T16:56

2021-12-14T17:14

распространение коронавируса

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости продолжать ограничительные мероприятия в России из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и наступающих новогодних праздников."Это (статистика распространения "омикрона") свидетельствует о высокой контагиозности и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники. Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, скоро граждане поедут в отпуска, имея ввиду возможности использования новогодних праздников. Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211214/transport-1763700800.html

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