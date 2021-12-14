12:50 14.12.2021 (обновлено: 12:51 14.12.2021)
Не замерзнем: одежду для Арктики представил российский легпром
© Фото : Минпромторг РФПродукция российских компаний outdoor
© Фото : Минпромторг РФ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Инновационные технологии создания одежды для самых суровых арктических условий продемонстрировали российские предприятия легкой промышленности в рамках XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который прошел в Санкт-Петербурге.
В коллективной экспозиции Минпромторга РФ приняли участие ведущие российские бренды высокотехнологичной одежды, обуви, экипировки. В экспозицию вошли коллекции сверхтеплой одежды, непромокаемые комбинезоны, протестированные при температурах -60 и -100 градусов, функциональные головные уборы и термобелье для научных и спортивных экспедиций в Арктику и Антарктиду, линейки одежды с конструктивными решениями, не имеющими аналогов в мире. Помимо этого, российские бренды продемонстрировали палатки, рюкзаки и спальные мешки, инновационные утеплители, а также модели обуви различного назначения.
© Фото : Минпромторг РФПродукция российских компаний outdoor
© Фото : Минпромторг РФ
Продукция российских компаний outdoor
Арктика важна
Освоение Арктической зоны принимает все больший размах по мере роста значимости этого региона России с точки зрения геополитики, национальной безопасности и устойчивого развития страны. Так, Россия намерена добиваться расширения границ зоны за счет включения подводных пространств арктического шельфа с его огромными запасами полезных ископаемых. В этих условиях главная задача российской промышленности и науки – обеспечить покорителей Арктики самыми передовыми технологиями для комфортной работы и жизни в экстремальных условиях.
В Арктическую зону входят девять субъектов РФ. Освоение и экономическое развитие этих территорий предполагает 100-процентное участие людей во многих сферах: строительство, экспедиционный и сервисный секторы, авиация, морские пути, автопром и прочее. В настоящее время в Арктической зоне запланированы новые проекты, предполагающие возникновение новых профессий, при этом специалистов нужно обеспечить не просто удобной и качественной одеждой, но и защитой от экстремального холода.
Специально для полярников
Предприятия российской outdoor-индустрии уже давно производят теплую одежду, обувь и аксессуары для использования в низкотемпературных регионах. Но специализированная экипировка для работы в Арктике – совсем другое дело. Тут необходима совместная работа outdoor-компаний, производителей спецутеплителей и тканей, а также полярников по созданию, тестированию и адаптации совершенно новых видов одежды. Температурные особенности Арктической зоны не дают права на ошибку. Даже такая элементарная вещь, как неправильное расположение, глубина, направление, форма и способ крепления кармана – это уже прямая угроза жизни человека.
В настоящее время предприятия outdoor-индустрии опытным путем создают наиболее выверенные конструкции в одежде, позволяющие не только улучшить условия работы в Арктической зоне, но и обеспечить высокую безопасность.
"Предприятиям важно применять комплексный подход в разработке и производстве одежды спецназначения для использования в условиях низких температур. Продукт должен производиться для конкретных целей. Сегодня российские компании сегмента outdoor предлагают инновационные материалы, экипировку, что способствует сокращению доли готовой импортной продукции, а также материалов и комплектующих", - комментирует директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова.
При этом в Минпромторге считают необходимым не только проведение мероприятий по продвижению производимой в РФ высокотехнологичной продукции для Арктики, но и проработку мер господдержки для предприятий, работающих в этой области.
Победители холода
Компетенциями в создании одежды, аксессуаров, а также утеплителей для обустройства жилья в сверхнизких климатических условиях обладает уже много российских компаний outdoor-индустрии.
Так, в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" компания "БАСК" разработала 69 моделей сверхтеплой одежды для арктических условий (пуховые куртки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны). Серийный выпуск этой инновационной продукции начат в 2020 году. К декабрю 2020 года было отгружено инновационной продукции на 138 млн руб. Новый вид одежды может быть использован полярниками, путешественниками, спортсменами-экстремалами, а также подходит для городских условий в полярных регионах, в том числе, для детей. Кроме того, компания готовит линейку высокотехнологичных палаток для альпинизма и активного туризма в различных климатических условиях, включая северные и арктические территории.
"В ходе выполнения НИОКР нами была разработана технология получения несвязного композиционного двухмерного утеплителя. Получено два патента. Создана лаборатория, позволяющая определять тепловые свойства изделий. По соглашению с Минпромторгом мы также выполняем комплексный инвестиционный проект по разработке новой технологии производства высокотехнологичной сверхтеплой одежды (ниже -40 градусов) для арктических условий эксплуатации", - рассказал гендиректор "БАСК" Владимир Богданов.
© Фото : Компания БАСКБренд BASK
© Фото : Компания БАСК
Бренд BASK
Сегодня ассортиментный ряд "БАСК" включает в себя более 400 актуальных моделей одежды для экспедиций, активного отдыха, путешествий и города, а также надежных аксессуаров.
Компания "Фарадей", в свою очередь, специализируется на разработке и производстве обуви и одежды специального назначения: тактической обуви, обуви для пожарных, рабочей обуви, обуви и одежды для низких температур, а также горной и альпинисткой обуви.
"Компания разработала "Арктический комплект" - форму экипировки военнослужащих, проходящих службу в районах с особо холодным климатом. Комплект обеспечивает защиту от длительного воздействия холода, вплоть до -60 градусов, с высокой влажностью и ветром более 15 метров в секунду, от дождя и налипающего снега, от воздействия морского холодного и влажного климата. В камере испытуемый военнослужащий находился два часа: в итоге, по его ощущениям, ему было даже жарко", - говорит президент компании Светлана Андрианова.
© Фото : Минпромторг РФБренд Polar Wind
© Фото : Минпромторг РФ
Бренд Polar Wind
"Арктический комплект" уже успешно поставляется для экипировки защитников российской Арктики, служащих на Северном флоте.
Свои линейки одежды, экипировки для Арктики, а также уникальные технологии их производства на основе инновационных материалов представили на форуме такие бренды как Iceindigo, Stayer, Dragonfly, Satila, Hispo, Laplanger, V-Motion. Бренд Normal презентовал палатки для экстремального туризма с высокопрочным каркасом из авиационного алюминиевого сплава, а швейная фабрика Maksphil - линейку специальных наборов для выживания, тревожных рюкзаков и чемоданчиков. В свою очередь, ведущий российский создатель нетканых материалов "Весь Мир" представил свой флагманский продукт – линейку утеплителей для всех типов одежды, обуви и аксессуаров.