https://ria.ru/20211214/odezhda-1762940189.html

Не замерзнем: одежду для Арктики представил российский легпром

Не замерзнем: одежду для Арктики представил российский легпром - РИА Новости, 14.12.2021

Не замерзнем: одежду для Арктики представил российский легпром

Инновационные технологии создания одежды для самых суровых арктических условий продемонстрировали российские предприятия легкой промышленности в рамках XI... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:50

2021-12-14T12:50

2021-12-14T12:51

экономика

одежда

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

арктика

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Инновационные технологии создания одежды для самых суровых арктических условий продемонстрировали российские предприятия легкой промышленности в рамках XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который прошел в Санкт-Петербурге.В коллективной экспозиции Минпромторга РФ приняли участие ведущие российские бренды высокотехнологичной одежды, обуви, экипировки. В экспозицию вошли коллекции сверхтеплой одежды, непромокаемые комбинезоны, протестированные при температурах -60 и -100 градусов, функциональные головные уборы и термобелье для научных и спортивных экспедиций в Арктику и Антарктиду, линейки одежды с конструктивными решениями, не имеющими аналогов в мире. Помимо этого, российские бренды продемонстрировали палатки, рюкзаки и спальные мешки, инновационные утеплители, а также модели обуви различного назначения.Арктика важнаОсвоение Арктической зоны принимает все больший размах по мере роста значимости этого региона России с точки зрения геополитики, национальной безопасности и устойчивого развития страны. Так, Россия намерена добиваться расширения границ зоны за счет включения подводных пространств арктического шельфа с его огромными запасами полезных ископаемых. В этих условиях главная задача российской промышленности и науки – обеспечить покорителей Арктики самыми передовыми технологиями для комфортной работы и жизни в экстремальных условиях.В Арктическую зону входят девять субъектов РФ. Освоение и экономическое развитие этих территорий предполагает 100-процентное участие людей во многих сферах: строительство, экспедиционный и сервисный секторы, авиация, морские пути, автопром и прочее. В настоящее время в Арктической зоне запланированы новые проекты, предполагающие возникновение новых профессий, при этом специалистов нужно обеспечить не просто удобной и качественной одеждой, но и защитой от экстремального холода.Специально для полярниковПредприятия российской outdoor-индустрии уже давно производят теплую одежду, обувь и аксессуары для использования в низкотемпературных регионах. Но специализированная экипировка для работы в Арктике – совсем другое дело. Тут необходима совместная работа outdoor-компаний, производителей спецутеплителей и тканей, а также полярников по созданию, тестированию и адаптации совершенно новых видов одежды. Температурные особенности Арктической зоны не дают права на ошибку. Даже такая элементарная вещь, как неправильное расположение, глубина, направление, форма и способ крепления кармана – это уже прямая угроза жизни человека.В настоящее время предприятия outdoor-индустрии опытным путем создают наиболее выверенные конструкции в одежде, позволяющие не только улучшить условия работы в Арктической зоне, но и обеспечить высокую безопасность.При этом в Минпромторге считают необходимым не только проведение мероприятий по продвижению производимой в РФ высокотехнологичной продукции для Арктики, но и проработку мер господдержки для предприятий, работающих в этой области.Победители холодаКомпетенциями в создании одежды, аксессуаров, а также утеплителей для обустройства жилья в сверхнизких климатических условиях обладает уже много российских компаний outdoor-индустрии.Так, в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" компания "БАСК" разработала 69 моделей сверхтеплой одежды для арктических условий (пуховые куртки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны). Серийный выпуск этой инновационной продукции начат в 2020 году. К декабрю 2020 года было отгружено инновационной продукции на 138 млн руб. Новый вид одежды может быть использован полярниками, путешественниками, спортсменами-экстремалами, а также подходит для городских условий в полярных регионах, в том числе, для детей. Кроме того, компания готовит линейку высокотехнологичных палаток для альпинизма и активного туризма в различных климатических условиях, включая северные и арктические территории.Сегодня ассортиментный ряд "БАСК" включает в себя более 400 актуальных моделей одежды для экспедиций, активного отдыха, путешествий и города, а также надежных аксессуаров.Компания "Фарадей", в свою очередь, специализируется на разработке и производстве обуви и одежды специального назначения: тактической обуви, обуви для пожарных, рабочей обуви, обуви и одежды для низких температур, а также горной и альпинисткой обуви."Арктический комплект" уже успешно поставляется для экипировки защитников российской Арктики, служащих на Северном флоте.Свои линейки одежды, экипировки для Арктики, а также уникальные технологии их производства на основе инновационных материалов представили на форуме такие бренды как Iceindigo, Stayer, Dragonfly, Satila, Hispo, Laplanger, V-Motion. Бренд Normal презентовал палатки для экстремального туризма с высокопрочным каркасом из авиационного алюминиевого сплава, а швейная фабрика Maksphil - линейку специальных наборов для выживания, тревожных рюкзаков и чемоданчиков. В свою очередь, ведущий российский создатель нетканых материалов "Весь Мир" представил свой флагманский продукт – линейку утеплителей для всех типов одежды, обуви и аксессуаров.

https://ria.ru/20210521/antarktida-1733231497.html

https://ria.ru/20210722/tseny-1742339528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, одежда, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), арктика, россия