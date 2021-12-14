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В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон - РИА Новости, 14.12.2021
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон
Обсервационное отделение открыли в Якутии для людей, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:29
2021-12-14T08:29
2021-12-14T08:29
распространение коронавируса
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика саха (якутия)
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коронавирус в россии
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ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Обсервационное отделение открыли в Якутии для людей, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе брифинга оперативного штаба."План противодействия штамму "омикрон" разработан… Обсерватор открывается не для больных штаммом "омикрон", а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором", - рассказала вице-премьер.По данным оперштаба, в Якутии за последние сутки выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины для профилактики COVID-19 получили 70,3% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,95 %.
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якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса