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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/observator-1763596300.html
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон - РИА Новости, 14.12.2021
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон
Обсервационное отделение открыли в Якутии для людей, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:29
2021-12-14T08:29
распространение коронавируса
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Обсервационное отделение открыли в Якутии для людей, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе брифинга оперативного штаба."План противодействия штамму "омикрон" разработан… Обсерватор открывается не для больных штаммом "омикрон", а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором", - рассказала вице-премьер.По данным оперштаба, в Якутии за последние сутки выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины для профилактики COVID-19 получили 70,3% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,95 %.
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якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:29 14.12.2021
 
В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон

В Якутии открыли обсерватор для прибывших из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне" отделения 1602-го военного клинического госпиталя Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
Медицинские работники в красной зоне отделения 1602-го военного клинического госпиталя Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Обсервационное отделение открыли в Якутии для людей, прибывших из стран, где выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе брифинга оперативного штаба.
"План противодействия штамму "омикрон" разработан… Обсерватор открывается не для больных штаммом "омикрон", а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором", - рассказала вице-премьер.
По данным оперштаба, в Якутии за последние сутки выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины для профилактики COVID-19 получили 70,3% взрослых жителей, в городе Якутске — 73,95 %.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЯкутскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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