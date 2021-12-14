https://ria.ru/20211214/obrazovanie-1763661682.html

Удмуртия направит более 22 миллиардов рублей в отрасль образования

Удмуртия направит более 22 миллиардов рублей в отрасль образования - РИА Новости, 14.12.2021

Удмуртия направит более 22 миллиардов рублей в отрасль образования

В бюджете Удмуртии на 2022 год заложено более 22 миллиардов рублей на сферу образования, средства направят на строительство, ремонт и оснащение 15 школ, заявил... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:27

2021-12-14T14:27

2021-12-14T14:27

удмуртская республика

общество

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 14 дек - РИА Новости. В бюджете Удмуртии на 2022 год заложено более 22 миллиардов рублей на сферу образования, средства направят на строительство, ремонт и оснащение 15 школ, заявил глава региона Александр Бречалов.Во вторник депутаты регионального парламента в окончательном (втором) чтении приняли закон о бюджете Удмуртии на 2022 год."На формирование бюджета в отрасли образования на следующий год направим 22 миллиарда 93 миллиона рублей, из них на строительство новых объектов и развитие отрасли - 2 миллиарда 592 миллионов рублей. В Год образования завершится строительство 4 школ — в Воткинске на 825 мест, в селе Ягул на 500 мест, в деревне Пычанки на 825 мест, а также в микрорайоне Столичный на 825 мест", - сказал Бречалов на сессии госсовета.Он пояснил, что в Удмуртии будут выделены средства как минимум на 9 школ и 6 переходящих на 2023 год. Это подразумевает не просто отремонтировать помещения, но и создать новую образовательную среду: оснастить классы мебелью и современным оборудованием, благоустроить территории."Также в бюджете на следующий год мы закладываем серьезную сумму на физическую охрану образовательных организаций — 1,3 миллиарда рублей. Важно не только выделить средства, но и осуществлять контроль за реализацией проекта в целом. Кроме того, необходимо развивать большую программу "Безопасное детство", которую мы с вами начали разрабатывать в этом году. В ней обязательно должно быть учтено мнение общественных организаций", - заявил Бречалов.

https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763640927.html

https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763611926.html

воткинск

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общество, воткинск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов