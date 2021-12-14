https://ria.ru/20211214/nelegaly-1763653657.html

В Польше рассказали о бизнесе по переправке нелегалов из Белоруссии

В Польше рассказали о бизнесе по переправке нелегалов из Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2021

В Польше рассказали о бизнесе по переправке нелегалов из Белоруссии

Граждане Украины чаще других занимаются помощью нелегальным мигрантам в пересечении белорусско-польской границы, сообщила журналистам пресс-секретарь главного... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:47

2021-12-14T13:47

2021-12-14T13:47

в мире

украина

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Граждане Украины чаще других занимаются помощью нелегальным мигрантам в пересечении белорусско-польской границы, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская."В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек", - рассказала Михальская.Также она сообщила, что 56 задержанных за помощь в нелегальном пересечении границы являются гражданами Грузии, 53 - Сирии, 44 - Польши, 29 - Германии.Представитель Погранстражи также отметила, что среди задержанных пособников нелегальной миграции иностранцев многие имеют вид на жительство в Германии.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211214/zakharova-1763627904.html

украина

белоруссия

польша

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в мире, украина, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии