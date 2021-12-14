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Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине
Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине - РИА Новости, 14.12.2021
Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине
Глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против попыток использовать "Северный поток — 2" для решения конфликта на Украине. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:39
2021-12-14T11:14
в мире
австрия
северный поток — 2
экономика
россия
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. Глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против попыток использовать "Северный поток — 2" для решения конфликта на Украине."Я ожидаю, что "Северный поток — 2", как и планировалось, скоро будет запущен", — приводит слова канцлера немецкая газета Welt.По его мнению, до тех пор, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников и располагать соответствующими газопроводами."Это относится и к Австрии. "Северный поток — 2" — важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения", — отметил он.Политик отверг требования США использовать газопровод в качестве средства давления на Москву из-за Украины."Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе", — заключил австрийский канцлер."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211213/potok-1763433423.html
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в мире, австрия, северный поток — 2, экономика, россия
10:39 14.12.2021 (обновлено: 11:14 14.12.2021)
 
Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине

Канцлер Австрии Нехаммер осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости. Глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против попыток использовать "Северный поток — 2" для решения конфликта на Украине.
"Я ожидаю, что "Северный поток — 2", как и планировалось, скоро будет запущен", — приводит слова канцлера немецкая газета Welt.
По его мнению, до тех пор, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников и располагать соответствующими газопроводами.
"Это относится и к Австрии. "Северный поток — 2" — важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения", — отметил он.
Политик отверг требования США использовать газопровод в качестве средства давления на Москву из-за Украины.
"Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе", — заключил австрийский канцлер.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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