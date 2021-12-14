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В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми
В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми - РИА Новости, 14.12.2021
В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми
В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:32
2021-12-14T17:46
в мире
безопасность
украина
германия
нато
россия
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам выразил источник в ведомстве канцлера ФРГ."Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности. Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заявил источник, добавив, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно"."Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог... но не можем это делать через голову суверенных государств", - добавил источник.Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
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в мире, безопасность, украина, германия, нато, россия
17:32 14.12.2021 (обновлено: 17:46 14.12.2021)
 
В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

Источник в Германии назвал предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам выразил источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности. Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заявил источник, добавив, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно".
"Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог... но не можем это делать через голову суверенных государств", - добавил источник.
Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
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