https://ria.ru/20211214/nato-1763709018.html

В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми - РИА Новости, 14.12.2021

В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:32

2021-12-14T17:32

2021-12-14T17:46

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам выразил источник в ведомстве канцлера ФРГ."Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности. Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заявил источник, добавив, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно"."Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог... но не можем это делать через голову суверенных государств", - добавил источник.Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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в мире, безопасность, украина, германия, нато, россия