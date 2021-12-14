Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html
Что случится с Украиной, если Россия и США помирятся
В США оценили возможность "сделки" России с НАТО - РИА Новости, 14.12.2021
Что случится с Украиной, если Россия и США помирятся
У России есть все шансы добиться выполнения главного условия для спокойного сосуществования с НАТО благодаря диалогу с Вашингтоном, пишет американская газета... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:46
2021-12-14T16:49
киев
финляндия
джо байден
михаил горбачев
нато
вадим карасев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d1c178e43a8c8d191d5c635c9009136.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У России есть все шансы добиться выполнения главного условия для спокойного сосуществования с НАТО благодаря диалогу с Вашингтоном, пишет американская газета The Christian Science Monitor.Как отметил автор материала Фред Вир, вступление в альянс государств, раньше состоявших в Организации Варшавского договора, нарушает обещания, данные Михаилу Горбачеву, что НАТО "ни на дюйм" не расширится на восток.По мнению журналиста, Москва намерена выдвинуть ультиматум касательно намерений блока однажды принять Украину в свои ряды, чтобы создать между территорией России и странами Североатлантического альянса гарантированно нейтральную зону, напоминающую позиции Австрии и Финляндии в эпоху холодной войны."По всей видимости, Байден сказал Путину, что можно провести переговоры относительно российских требований, чтобы понять, "сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте", вероятно, с участием нескольких крупнейших членов НАТО", — поясняет издание.При этом согласование позиций России и США может достаточно болезненно ударить по Киеву, утверждают украинские эксперты. Вадим Карасев, директор независимого Института глобальных стратегий, уверен, что если Вашингтон принудит страну к исполнению Минских соглашений, в игру активно вступят местные националисты."Зеленский может попытаться выполнить условия "Минска-2", как предлагает ему Байден, но, как только он начнет это делать, столкнется с серьезным политическим кризисом. Люди скажут, что он прогнулся под давлением Америки, и его шансы на переизбрание резко уменьшатся. Это печальный парадокс, но чем меньше напряжения в отношениях Запада и России, тем выше вероятность внутренних раздоров на Украине", — пояснил он.Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211214/nato-1763669324.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/nato-1763633492.html
https://ria.ru/20211213/nato-1763543594.html
киев
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f23247e0054a06014bf05c1e8aa09c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, финляндия, джо байден, михаил горбачев, нато, вадим карасев, россия
15:46 14.12.2021 (обновлено: 16:49 14.12.2021)
 
В США оценили возможность "сделки" России с НАТО

The Christian Science Monitor: "сделка" России с НАТО может болезненно ударить по Украине

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У России есть все шансы добиться выполнения главного условия для спокойного сосуществования с НАТО благодаря диалогу с Вашингтоном, пишет американская газета The Christian Science Monitor.
Как отметил автор материала Фред Вир, вступление в альянс государств, раньше состоявших в Организации Варшавского договора, нарушает обещания, данные Михаилу Горбачеву, что НАТО "ни на дюйм" не расширится на восток.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
15:02
Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии
По мнению журналиста, Москва намерена выдвинуть ультиматум касательно намерений блока однажды принять Украину в свои ряды, чтобы создать между территорией России и странами Североатлантического альянса гарантированно нейтральную зону, напоминающую позиции Австрии и Финляндии в эпоху холодной войны.
"По всей видимости, Байден сказал Путину, что можно провести переговоры относительно российских требований, чтобы понять, "сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте", вероятно, с участием нескольких крупнейших членов НАТО", — поясняет издание.
При этом согласование позиций России и США может достаточно болезненно ударить по Киеву, утверждают украинские эксперты. Вадим Карасев, директор независимого Института глобальных стратегий, уверен, что если Вашингтон принудит страну к исполнению Минских соглашений, в игру активно вступят местные националисты.
Американский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
12:26В мире
Россия передаст США и НАТО наработки по безопасности в Европе
"Зеленский может попытаться выполнить условия "Минска-2", как предлагает ему Байден, но, как только он начнет это делать, столкнется с серьезным политическим кризисом. Люди скажут, что он прогнулся под давлением Америки, и его шансы на переизбрание резко уменьшатся. Это печальный парадокс, но чем меньше напряжения в отношениях Запада и России, тем выше вероятность внутренних раздоров на Украине", — пояснил он.
Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 19:29
Путин заявил о военном "освоении" Украины странами НАТО
 
КиевФинляндияДжо БайденМихаил ГорбачевНАТОВадим КарасевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова