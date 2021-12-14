https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html

Что случится с Украиной, если Россия и США помирятся

В США оценили возможность "сделки" России с НАТО - РИА Новости, 14.12.2021

Что случится с Украиной, если Россия и США помирятся

У России есть все шансы добиться выполнения главного условия для спокойного сосуществования с НАТО благодаря диалогу с Вашингтоном, пишет американская газета... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:46

2021-12-14T15:46

2021-12-14T16:49

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вадим карасев

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У России есть все шансы добиться выполнения главного условия для спокойного сосуществования с НАТО благодаря диалогу с Вашингтоном, пишет американская газета The Christian Science Monitor.Как отметил автор материала Фред Вир, вступление в альянс государств, раньше состоявших в Организации Варшавского договора, нарушает обещания, данные Михаилу Горбачеву, что НАТО "ни на дюйм" не расширится на восток.По мнению журналиста, Москва намерена выдвинуть ультиматум касательно намерений блока однажды принять Украину в свои ряды, чтобы создать между территорией России и странами Североатлантического альянса гарантированно нейтральную зону, напоминающую позиции Австрии и Финляндии в эпоху холодной войны."По всей видимости, Байден сказал Путину, что можно провести переговоры относительно российских требований, чтобы понять, "сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте", вероятно, с участием нескольких крупнейших членов НАТО", — поясняет издание.При этом согласование позиций России и США может достаточно болезненно ударить по Киеву, утверждают украинские эксперты. Вадим Карасев, директор независимого Института глобальных стратегий, уверен, что если Вашингтон принудит страну к исполнению Минских соглашений, в игру активно вступят местные националисты."Зеленский может попытаться выполнить условия "Минска-2", как предлагает ему Байден, но, как только он начнет это делать, столкнется с серьезным политическим кризисом. Люди скажут, что он прогнулся под давлением Америки, и его шансы на переизбрание резко уменьшатся. Это печальный парадокс, но чем меньше напряжения в отношениях Запада и России, тем выше вероятность внутренних раздоров на Украине", — пояснил он.Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/nato-1763669324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/nato-1763633492.html

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киев, финляндия, джо байден, михаил горбачев, нато, вадим карасев, россия