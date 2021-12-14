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Посол в Британии пообещал ответ России в случае вступления Украины в НАТО
Посол в Британии пообещал ответ России в случае вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.12.2021
Посол в Британии пообещал ответ России в случае вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:57
2021-12-14T14:57
2021-12-14T15:19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом", - заявил Келин в эфире телеканала "Россия 24". В частности, на территории Украины в таком случае будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура."Все это создает неприемлемую угрозу, на которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно", - добавил посол.
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в мире, украина, нато, россия, великобритания, андрей келин
14:57 14.12.2021 (обновлено: 15:19 14.12.2021)
Посол в Британии пообещал ответ России в случае вступления Украины в НАТО
Посол в Британии Келин: вступление Украины в НАТО недопустимо, Москва ответит на этот шаг