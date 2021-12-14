https://ria.ru/20211214/narkotik-1763597569.html

В Якутии раскрыли схему сбыта синтетических наркотиков

В Якутии раскрыли схему сбыта синтетических наркотиков - РИА Новости, 14.12.2021

В Якутии раскрыли схему сбыта синтетических наркотиков

Якутские полицейские вскрыли схему сбыта наркотиков от Москвы до Дальнего Востока, задержаны шесть подозреваемых, у которых изъято "синтетики" на 95 миллионов... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:50

2021-12-14T08:50

2021-12-14T08:50

происшествия

южно-сахалинск

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ирина волк

россия

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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Якутские полицейские вскрыли схему сбыта наркотиков от Москвы до Дальнего Востока, задержаны шесть подозреваемых, у которых изъято "синтетики" на 95 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России."Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Саха (Якутия) пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что злоумышленники занимались продажей крупных партий наркотических средств через нелегальный интернет-магазин, сбывая товар бесконтактным способом на территории как минимум 12 субъектов РФ."Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ России задержали шестерых участников нелегальной схемы. Из оборудованных ими тайников в Москве, Ижевске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске изъято более 16 кг синтетических наркотиков. По оценкам экспертов, этого достаточно для изготовления 85 тысяч среднеразовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 95 миллионов рублей", - отметила Волк.По версии следствия, двое задержанных вовлекали граждан в наркобизнес и в дальнейшем координировали действия курьеров и закладчиков. При этом фигуранты не были между собой знакомы и общались исключительно через мессенджеры. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков и организации преступного сообщества."Остальным четырем задержанным предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", - добавила Волк.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/sobchak-1757167150.html

https://ria.ru/20211102/narkotiki-1757407999.html

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происшествия, южно-сахалинск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, россия