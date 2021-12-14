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В МИД пообещали передать США и НАТО наработки по безопасности в Европе
В МИД пообещали передать США и НАТО наработки по безопасности в Европе - РИА Новости, 14.12.2021
В МИД пообещали передать США и НАТО наработки по безопасности в Европе
Россия в ближайшее время передаст "на бумаге" США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе, заявил журналистам во вторник... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:00
2021-12-14T11:12
политика
безопасность
сша
европа
нато
россия
андрей руденко
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ТАШКЕНТ, 14 дек – РИА Новости. Россия в ближайшее время передаст "на бумаге" США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.Руденко в Ташкенте принимает участие в рабочей встрече послов РФ в странах Центральной Азии. Во вторник он также встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым."Вы знаете, о чем заявил президент (РФ Владимир) Путин, обращаясь к своим западным коллегам, в том числе во время разговора с президентом Байденом, о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи российских границ, в первую очередь ударных вооружений, и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России. Мы с такой инициативой выступили, в ближайшее время мы передадим нашим западным партнерам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно", - сказал Руденко.
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политика, безопасность, сша, европа, нато, россия, андрей руденко
11:00 14.12.2021 (обновлено: 11:12 14.12.2021)
 
В МИД пообещали передать США и НАТО наработки по безопасности в Европе

Замминистра Руденко пообещал передать США и НАТО наработки по безопасности в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 14 дек – РИА Новости. Россия в ближайшее время передаст "на бумаге" США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Руденко в Ташкенте принимает участие в рабочей встрече послов РФ в странах Центральной Азии. Во вторник он также встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
"Вы знаете, о чем заявил президент (РФ Владимир) Путин, обращаясь к своим западным коллегам, в том числе во время разговора с президентом Байденом, о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи российских границ, в первую очередь ударных вооружений, и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России. Мы с такой инициативой выступили, в ближайшее время мы передадим нашим западным партнерам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно", - сказал Руденко.
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