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Отец подрывника из Серпухова раскрыл подробности о сыне
Отец устроившего взрыв в серпуховской гимназии раскрыл подробности о сыне - РИА Новости, 14.12.2021
Отец подрывника из Серпухова раскрыл подробности о сыне
Молодой человек, совершивший самоподрыв в православной гимназии в Серпухове, не увлекался оружием, рассказал его отец в беседе с телеканалом "360". РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:54
2021-12-14T17:07
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Молодой человек, совершивший самоподрыв в православной гимназии в Серпухове, не увлекался оружием, рассказал его отец в беседе с телеканалом "360"."К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся", — сказал он, добавив, что обнаруженная во время обысков пневматика находится в свободной продаже.По словам мужчины, его сын также никогда не жаловался на какие-либо конфликты в учебном заведении.В понедельник 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем, устроил взрыв на территории образовательного учреждения. В результате ему оторвало ногу и он попал в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализировали еще семь пострадавших.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.По статье УК об убийстве подозреваемому грозило бы до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение, но срок за покушение не может превышать трех четвертей максимального наказания (пожизненное не назначается). За незаконный оборот взрывчатых веществ предусмотрен срок от восьми до 20 лет.Молодому человеку предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/serpukhov-1763626243.html
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РИА Новости
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
12:54 14.12.2021 (обновлено: 17:07 14.12.2021)
 
Отец устроившего взрыв в серпуховской гимназии раскрыл подробности о сыне

Отец напавшего на гимназию в Серпухове заявил, что его сын не увлекался оружием

© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанкЗдание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Молодой человек, совершивший самоподрыв в православной гимназии в Серпухове, не увлекался оружием, рассказал его отец в беседе с телеканалом "360".
"К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся", — сказал он, добавив, что обнаруженная во время обысков пневматика находится в свободной продаже.
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
11:56В России
Стало известно о состоянии напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове
По словам мужчины, его сын также никогда не жаловался на какие-либо конфликты в учебном заведении.
В понедельник 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем, устроил взрыв на территории образовательного учреждения. В результате ему оторвало ногу и он попал в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализировали еще семь пострадавших.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
По статье УК об убийстве подозреваемому грозило бы до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение, но срок за покушение не может превышать трех четвертей максимального наказания (пожизненное не назначается). За незаконный оборот взрывчатых веществ предусмотрен срок от восьми до 20 лет.
Молодому человеку предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

Сотрудники полиции, Росгваргвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанк

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Автомобили ДПС у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

Сотрудник полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
 
ПроисшествияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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