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Отец подрывника из Серпухова раскрыл подробности о сыне

Отец устроившего взрыв в серпуховской гимназии раскрыл подробности о сыне - РИА Новости, 14.12.2021

Отец подрывника из Серпухова раскрыл подробности о сыне

Молодой человек, совершивший самоподрыв в православной гимназии в Серпухове, не увлекался оружием, рассказал его отец в беседе с телеканалом "360". РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:54

2021-12-14T12:54

2021-12-14T17:07

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Молодой человек, совершивший самоподрыв в православной гимназии в Серпухове, не увлекался оружием, рассказал его отец в беседе с телеканалом "360"."К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся", — сказал он, добавив, что обнаруженная во время обысков пневматика находится в свободной продаже.По словам мужчины, его сын также никогда не жаловался на какие-либо конфликты в учебном заведении.В понедельник 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем, устроил взрыв на территории образовательного учреждения. В результате ему оторвало ногу и он попал в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализировали еще семь пострадавших.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.По статье УК об убийстве подозреваемому грозило бы до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение, но срок за покушение не может превышать трех четвертей максимального наказания (пожизненное не назначается). За незаконный оборот взрывчатых веществ предусмотрен срок от восьми до 20 лет.Молодому человеку предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/serpukhov-1763626243.html

серпухов

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове