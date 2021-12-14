https://ria.ru/20211214/naletchiki-1763740607.html

В Екатеринбурге налетчик украл почти десять миллионов рублей из банка

В Екатеринбурге налетчик украл почти десять миллионов рублей из банка - РИА Новости, 14.12.2021

В Екатеринбурге налетчик украл почти десять миллионов рублей из банка

Неизвестный украл порядка 10 миллионов рублей из банка в Екатеринбурге, грабителя разыскивают, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:28

2021-12-14T20:28

2021-12-14T20:58

происшествия

екатеринбург

россия

октябрьский район

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Неизвестный украл порядка 10 миллионов рублей из банка в Екатеринбурге, грабителя разыскивают, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых."Вечером 14 декабря в столице Среднего Урала один из банков, расположенный на улице Декабристов в Октябрьском районе, подвергся вооруженному нападению. По предварительным данным, добычей злоумышленника, в руках которого был предмет похожий на пистолет, стала сумма порядка 10 миллионов рублей", - сказал Горелых.По его словам, тревожный сигнал о ЧП в дежурную часть полиции поступил в 19.05 (17.05 мск) от сотрудников ЧОП, который по договору обслуживает учреждение. Как отметил Горелых, налет произошел, когда в служебных помещениях уже не было посетителей, для устрашения персонала злоумышленник произвел выстрел. Сведений о раненых и погибших не поступало."Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности. В кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело. С большой долей вероятности это может быть статья 162 УК РФ - вооруженный разбой. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ГУ МВД области", - отметил представитель главка.

https://ria.ru/20211214/kassirsha-1763601865.html

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происшествия, екатеринбург, россия, октябрьский район, валерий горелых