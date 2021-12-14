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На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад
На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад - РИА Новости, 14.12.2021
На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад
В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:11
2021-12-14T10:08
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады — до этого самым ненастным было 7 декабря — восемь миллиметров", — сказал он.На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров снега, в центре города на Балчуге — 11, в Тушино – десять.Таким образом, отметил Тишковец, в Москве выпало 20% от месячной нормы, составляющей 56 миллиметров. "Больше всего снега &lt;...&gt; в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров", — уточнил собеседник агентства.Разработанный накануне прогноз в 8-13 миллиметров оправдался, добавил он.Таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда зафиксировали девять миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948-го прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976-му, заключил синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец
07:11 14.12.2021 (обновлено: 10:08 14.12.2021)
 
На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад

На Москву обрушился сильнейший с 1993 года снегопад

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады — до этого самым ненастным было 7 декабря — восемь миллиметров", — сказал он.
На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров снега, в центре города на Балчуге — 11, в Тушино – десять.
Таким образом, отметил Тишковец, в Москве выпало 20% от месячной нормы, составляющей 56 миллиметров. "Больше всего снега <...> в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров", — уточнил собеседник агентства.
Разработанный накануне прогноз в 8-13 миллиметров оправдался, добавил он.
Таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда зафиксировали девять миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948-го прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976-му, заключил синоптик.
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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