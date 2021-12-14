https://ria.ru/20211214/miting-1763625268.html
В Киеве предприниматели вышли на митинг
В Киеве предприниматели вышли на митинг - РИА Новости, 14.12.2021
В Киеве предприниматели вышли на митинг
Предприниматели митингуют во вторник у здания Верховной рады Украины в Киеве, они требуют обратить внимание на их проблемы, передает издание LB.ua. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:50
2021-12-14T11:50
2021-12-14T11:51
в мире
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Предприниматели митингуют во вторник у здания Верховной рады Украины в Киеве, они требуют обратить внимание на их проблемы, передает издание LB.ua."В настоящее время возле парламента собралось около тысячи митингующих. Они выступают в поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, разработанных советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины", - говорится в сообщении.Митингующие держат плакаты с призывом поддержать бизнес, также они принесли с собой флаги.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
11:50 14.12.2021 (обновлено: 11:51 14.12.2021)
В Киеве предприниматели вышли на митинг
В Киеве предприниматели вышли на митинг у здания Верховной рады
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости.
Предприниматели митингуют во вторник у здания Верховной рады
Украины в Киеве
, они требуют обратить внимание на их проблемы, передает издание LB.ua
.
"В настоящее время возле парламента собралось около тысячи митингующих. Они выступают в поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, разработанных советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины", - говорится в сообщении.
Митингующие держат плакаты с призывом поддержать бизнес, также они принесли с собой флаги.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский
ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.