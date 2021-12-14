https://ria.ru/20211214/miting-1763625268.html

В Киеве предприниматели вышли на митинг

В Киеве предприниматели вышли на митинг - РИА Новости, 14.12.2021

В Киеве предприниматели вышли на митинг

Предприниматели митингуют во вторник у здания Верховной рады Украины в Киеве, они требуют обратить внимание на их проблемы, передает издание LB.ua. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:50

2021-12-14T11:50

2021-12-14T11:51

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Предприниматели митингуют во вторник у здания Верховной рады Украины в Киеве, они требуют обратить внимание на их проблемы, передает издание LB.ua."В настоящее время возле парламента собралось около тысячи митингующих. Они выступают в поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, разработанных советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины", - говорится в сообщении.Митингующие держат плакаты с призывом поддержать бизнес, также они принесли с собой флаги.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины