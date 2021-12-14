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"Кочующие" минометы уничтожили условного противника на учениях в Сибири
"Кочующие" минометы уничтожили условного противника на учениях в Сибири - РИА Новости, 14.12.2021
"Кочующие" минометы уничтожили условного противника на учениях в Сибири
Тактику "кочующих" минометов на основе сирийского боевого опыта отработали военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений на полигоне Юргинский в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:46
2021-12-14T11:46
безопасность
кемеровская область
центральный военный округ
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Тактику "кочующих" минометов на основе сирийского боевого опыта отработали военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений на полигоне Юргинский в Кемеровской области, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.Минометчикам предстояло нанести внезапный удар по бронетехнике, живой силе и позициям условного противника. Для нанесения удара по целям применялись минометные комплексы 2С12 "Сани"."Особенность применения тактики "кочующих" минометов заключается в возможности расчетов максимально быстро менять позиции. Минометы устанавливаются в кузове автомобиля, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения по противнику. Мина еще находится в воздухе, а автомобиль уже меняет местоположение. Условному противнику фактически невозможно вычислить и уничтожить атакующие позиции", - говорится в сообщении.Минометные расчеты за короткий промежуток времени поразили около 80 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров. Поиск целей и корректировку огня осуществляли при помощи современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" и комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"."Данная тактика применяется в процессе боевой подготовки всеми артиллерийскими подразделениями объединения, на основе полученного сирийского боевого опыта", - отметили в ЦВО.Привлекались более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.
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безопасность, кемеровская область, центральный военный округ
11:46 14.12.2021
 
"Кочующие" минометы уничтожили условного противника на учениях в Сибири

"Кочующие" минометы 2С12 "Сани" уничтожили условного противника на учениях в Сибири

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Тактику "кочующих" минометов на основе сирийского боевого опыта отработали военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений на полигоне Юргинский в Кемеровской области, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
Минометчикам предстояло нанести внезапный удар по бронетехнике, живой силе и позициям условного противника. Для нанесения удара по целям применялись минометные комплексы 2С12 "Сани".
"Особенность применения тактики "кочующих" минометов заключается в возможности расчетов максимально быстро менять позиции. Минометы устанавливаются в кузове автомобиля, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения по противнику. Мина еще находится в воздухе, а автомобиль уже меняет местоположение. Условному противнику фактически невозможно вычислить и уничтожить атакующие позиции", - говорится в сообщении.
Минометные расчеты за короткий промежуток времени поразили около 80 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров. Поиск целей и корректировку огня осуществляли при помощи современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" и комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
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"Данная тактика применяется в процессе боевой подготовки всеми артиллерийскими подразделениями объединения, на основе полученного сирийского боевого опыта", - отметили в ЦВО.
Привлекались более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.
 
БезопасностьКемеровская областьЦентральный военный округ
 
 
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