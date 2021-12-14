https://ria.ru/20211214/migranty-1763673017.html

МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник

МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник - РИА Новости, 14.12.2021

МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник

Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:14

2021-12-14T15:14

2021-12-14T15:47

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

берлин (город)

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная, Белоруссия демонстрирует бесчеловечное поведение... Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС в четверг - ред), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией", - сказал источник.

https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763573826.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, берлин (город)