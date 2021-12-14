Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/migranty-1763673017.html
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник - РИА Новости, 14.12.2021
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник
Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:14
2021-12-14T15:47
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_ca08b5d5642094c559d2b20a10c3ee73.jpg
БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная, Белоруссия демонстрирует бесчеловечное поведение... Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС в четверг - ред), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией", - сказал источник.
https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763573826.html
белоруссия
минск
польша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_097d8403a273cd50885bd0601ed351fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, берлин (город)
15:14 14.12.2021 (обновлено: 15:47 14.12.2021)
 
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник

Источник: МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск из-за мигрантов на границе

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная, Белоруссия демонстрирует бесчеловечное поведение... Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС в четверг - ред), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией", - сказал источник.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 23:00
Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями
 
В миреБелоруссияМинскПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова