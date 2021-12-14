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МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник - РИА Новости, 14.12.2021
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник
Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:14
2021-12-14T15:14
2021-12-14T15:47
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
берлин (город)
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, давление на Минск должно быть продолжено, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Ситуация на границе Белоруссии очень рискованная, Белоруссия демонстрирует бесчеловечное поведение... Мы должны, конечно, продолжать давление на Минск, еще раз подчеркнуть, это будет целью (саммита ЕС в четверг - ред), как и солидарность с Польшей, Литвой и Латвией", - сказал источник.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, берлин (город)
15:14 14.12.2021 (обновлено: 15:47 14.12.2021)
МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск, заявил источник
Источник: МИД ФРГ призвал продолжить "давление" на Минск из-за мигрантов на границе