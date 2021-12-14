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Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам
Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам - РИА Новости, 14.12.2021
Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам
Украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы они могли получить рабочую визу ЕС в упрощенном порядке,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:45
2021-12-14T17:32
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы они могли получить рабочую визу ЕС в упрощенном порядке, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как написала дипломат в телеграм-канале, президент страны Владимир Зеленский внес законопроект о гражданстве, по которому украинец не может иметь еще и российский паспорт."Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", — указала Захарова, комментируя законопроект, разрешающий двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.Представитель ведомства задалась вопросом, знают ли западные кураторы Киева, что украинские дипломаты "за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу"."Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство Незалежной, на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", — говорится в сообщении.Захарова также упомянула законопроект по упрощенному порядку получения украинского гражданства иностранцами, участвующими в боевых действиях в Донбассе, включая россиян."Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", — добавила дипломат.Согласно украинскому законодательству, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
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в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, мария захарова, россия
14:45 14.12.2021 (обновлено: 17:32 14.12.2021)
 
Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам

Представитель МИД Захарова: украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы они могли получить рабочую визу ЕС в упрощенном порядке, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как написала дипломат в телеграм-канале, президент страны Владимир Зеленский внес законопроект о гражданстве, по которому украинец не может иметь еще и российский паспорт.
"Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", — указала Захарова, комментируя законопроект, разрешающий двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
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Представитель ведомства задалась вопросом, знают ли западные кураторы Киева, что украинские дипломаты "за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу".
"Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство Незалежной, на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", — говорится в сообщении.
Захарова также упомянула законопроект по упрощенному порядку получения украинского гражданства иностранцами, участвующими в боевых действиях в Донбассе, включая россиян.
"Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", — добавила дипломат.
Согласно украинскому законодательству, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
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