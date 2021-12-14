https://ria.ru/20211214/migranty-1763665558.html

Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам

Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам - РИА Новости, 14.12.2021

Захарова рассказала, как украинские чиновники продают гражданство мигрантам

Украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы они могли получить рабочую визу ЕС в упрощенном порядке,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:45

2021-12-14T14:45

2021-12-14T17:32

в мире

украина

киев

сша

верховная рада украины

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763682630_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_2210faf8bdfded55beb93fdf42dfd064.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы они могли получить рабочую визу ЕС в упрощенном порядке, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как написала дипломат в телеграм-канале, президент страны Владимир Зеленский внес законопроект о гражданстве, по которому украинец не может иметь еще и российский паспорт."Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", — указала Захарова, комментируя законопроект, разрешающий двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.Представитель ведомства задалась вопросом, знают ли западные кураторы Киева, что украинские дипломаты "за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу"."Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство Незалежной, на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", — говорится в сообщении.Захарова также упомянула законопроект по упрощенному порядку получения украинского гражданства иностранцами, участвующими в боевых действиях в Донбассе, включая россиян."Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", — добавила дипломат.Согласно украинскому законодательству, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763592018.html

https://ria.ru/20211214/vooruzhenie-1763635205.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, мария захарова, россия