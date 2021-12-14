10:59 14.12.2021 (обновлено: 11:15 14.12.2021)
В МИД выразили готовность помочь Белоруссии разрешить кризис с мигрантами
Замглавы МИД Руденко: Минск не обращался за помощью по мигрантам, но Москва готова помочь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
ТАШКЕНТ, 14 дек – РИА Новости. Белоруссия не обращалась к РФ за помощью в урегулировании миграционного кризиса на границе с Польшей, но Москва готова помочь, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Руденко в Ташкенте принимает участие в рабочей встрече послов РФ в странах Центральной Азии. Во вторник он также встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
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"Пока таких обращений нам не было, Белоруссия справляется с этими проблемами самостоятельно вполне успешно", - сказал Руденко, отвечая на вопрос о возможной помощи РФ для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей.
Замглавы МИД РФ отметил, что Москва помогает Минску не только в ситуации с миграционным кризисом, но и оказываем большую экономическую и финансовую помощь Белоруссии в рамках 28 союзных программ. "Я думаю, что и вопросы миграции будут решаться именно в контексте вот этих планов. Но, естественно, в случае обращения Белоруссии мы готовы помочь с тем, чтобы оказать, допустим, ту же самую гуманитарную помощь", - добавил Руденко.
На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".