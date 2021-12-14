https://ria.ru/20211214/mgu-1764112916.html

Ректоры из Англии приедут в МГУ через несколько дней, рассказал Садовничий

Ректоры из Англии приедут в МГУ через несколько дней, рассказал Садовничий - РИА Новости, 16.12.2021

Ректоры из Англии приедут в МГУ через несколько дней, рассказал Садовничий

Делегация ректоров из Англии посетит Московский государственный университет в ближайшие дни, готовится приезд коллег из США, Японии и Китая, сообщил ректор МГУ... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-14T13:48

2021-12-14T13:48

2021-12-16T19:11

сша

япония

китай

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегация ректоров из Англии посетит Московский государственный университет в ближайшие дни, готовится приезд коллег из США, Японии и Китая, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий."Происходит трансформация механизмов социальных институтов и социальных связей, сейчас ректоры многих стран почувствовали потребность общения. К нам через несколько дней приезжает делегация ректоров Англии, готовится приезд ректоров США, Японии, Китая и даже вчера к нам обратились ректоры Польши, которые также хотят обсуждать вопросы образования, науки в этих условиях", - сказал Садовничий на VIII конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".По его словам, в период пандемии преподаватели, студенты российских вузов стали больше ценить живую коммуникацию.

https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html

сша

япония

китай

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сша, япония, китай, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий