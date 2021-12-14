https://ria.ru/20211214/media-1764111911.html

Гендиректор "Газпром-Медиа": пандемия изменила медиапотребление людей

Гендиректор "Газпром-Медиа": пандемия изменила медиапотребление людей - РИА Новости, 16.12.2021

Гендиректор "Газпром-Медиа": пандемия изменила медиапотребление людей

Пандемия заметно изменила медиапотребление: в связи с удаленной работой и нахождением людей дома помимо вечернего прайм-тайма появился еще дневной прайм, растет РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-14T12:34

2021-12-14T12:34

2021-12-16T19:12

общество

технологии

александр жаров

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия заметно изменила медиапотребление: в связи с удаленной работой и нахождением людей дома помимо вечернего прайм-тайма появился еще дневной прайм, растет семейное телесмотрение, стали востребованы добрые семейные комедии, люди у ТВ и интернет-платформ начали искать ответы на вопросы, как им жить в этом изменяющемся мире, рассказал гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.Второе, добавил он, "сейчас около 30% людей работают удаленно - это тоже изменяет медиапотребление". "Я и мои коллеги отмечаем, что если раньше у нас был один прайм-тайм, когда было максимальное потребление контента с 18 до 22 часов, то сейчас появился еще дневной прайм, когда люди в обед тоже смотрят и активно потребляют информацию", - пояснил медиаменеджер.Самый главный вывод, который сделали эксперты, отметил Жаров, "в нашей стране растет так называемое семейное телесмотрение, когда люди привыкли во время локдауна смотреть телевизор или фильм на онлайн-платформе вместе, всей семьей, и появился соответствующий запрос на такой контент"."Контента стало требоваться кратно больше, потому что люди много времени проводят в информационной среде, они хотят видеть что-то новое, и это ставит запрос перед нами, перед нашими продакшнами", - заметил он.Кроме того, изменился "король" информационной повестки. "Если раньше всегда был контент "король" – это всегда говорилось всеми медиа, и для охватных медиа, таких, какими являются телевидение, радио, важно было произвести тот контент, который попадет в максимальную аудиторию, то сейчас все по-другому", - подчеркнул Жаров."Мы работаем с данными и на место контента пришел клиент, мы работаем с клиентом, и маркетинговые сообщения и информационные сообщения становятся все более и более адресными", - пояснил эксперт.Основные элементы новостной повестки, которые сегодня присутствуют, – это политика, экономика и вирусология, рассказал гендиректор медиахолдинга."Люди живут в изменяющемся мире, ведь помимо пандемии, которая ускорила процесс цифровизации, меняется уклад. И поэтому люди дезориентированы, они у информационных платформ, у телевидения ищут ответы на те вопросы, как им жить в этом изменяющемся мире", - отметил Жаров.Поэтому, по его словам, "эти паттерны поведения, эти герои наших сериалов, программ, они должны сообщать зрителю о том, как они должны себя вести в этой меняющейся повестке"."Если говорить про развлекательный контент, то востребованы добрые семейные комедии, потому что людям надо как-то выдыхать, иногда через смех лечатся многие проблемы, которые у человека возникают ежедневно", - пояснил эксперт.Миссия средств массовой информации, отметил Жаров, "как она всегда и была" - "это и воспитывать, и учить, и объяснять". "И сейчас она как никогда высока и востребована", - заключил он.

https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html

https://ria.ru/20200830/smi-1576488524.html

https://ria.ru/20211007/multik-1753490376.html

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общество, технологии, александр жаров, газпром-медиа холдинг