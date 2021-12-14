Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения событий 2020 года
Президент Белоруссии Лукашенко призвал чиновников не допустить повтора событий 2020 года
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновникам и правоохранительным органам страны нельзя самоуспокиваться, и призвал не допустить повторения в стране событий прошлого года, когда после президентских выборов в стране прошли массовые протесты оппозиции.
"И наша вина есть в том, что произошло в прошлом году… Мы просто успокоились и считали, что мы выкладываемся, трудимся, стараемся, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас и чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать", - призвал Лукашенко во вторник на встрече с активом Могилевской области, где, в частности, заслушал доклад представителя КГБ об обстановке в регионе, цитирует слова президента Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что ситуация сейчас непростая в стране. По его словам, дошло уже до использования против Белоруссии такого элемента гибридной войны, как массированные кибератаки на предприятия: предпринимаются попытки подорвать технологический процесс на предприятиях, особенно в сфере энергообеспечения, но они пресекаются компетентными органами. "Как специалисты говорят, достаточно одного клика мышки и ущерб будет на миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся. Поэтому ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться", - сказал белорусский президент. Он также призвал уделять внимание вопросам социально-экономического развития страны.
Глава государства призвал правоохранителей учитывать ситуацию в трудовых коллективах как на предприятиях государственной формы собственности, так и в частном секторе, чтобы держать ситуацию в стране под контролем. "И на предприятиях частной формы собственности у нас всегда были проблемы. Айтишники и ипэшники..." - заметил Лукашенко. Вместе с тем, предупредил он, важно не допустить перегибов в работе силовых структур.
"Впереди у нас времена непростые. Мы должны идти вперед. Начинать всегда надо с Основного закона, если мы хотим перемен. Но менять к лучшему настолько, насколько мы сегодня способны. Если мы рванем вперед, и народ нас не поймет, мы оторвемся от людей. Это никому не нужно, мы не можем образовать в нашем обществе и в нашей политике какие-то дыры, потому что у нас нет нефтедолларов, газовых долларов, чтобы потом закрыть эти бреши", - заявил глава государства. Он призвал "отнеситесь серьезно к будущим политическим мероприятиям". "Сегодня надо сплотиться и идти вперед. Я вас не поведу туда, куда нельзя, вы можете быть уверены", - сказал Лукашенко.