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Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы
Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы - РИА Новости, 14.12.2021
Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы
США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T04:05
2021-12-14T04:05
в мире
литва
белоруссия
дмитрий песков
мид кнр
министерство обороны сша
ллойд остин
арвидас анушаускас
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.В заявлении Остин назвал Литву "маяком демократии" в регионе, в том числе благодаря размещению у себя представителей российской и белорусской оппозиции.Кроме того, глава оборонного ведомства США перечислил "вызовы", с которыми сталкивается Литва: "использование мигрантов" в Белоруссии против Литвы и ее соседей, "гибридная кампания" со стороны России, а также усиливающееся "давление" на Литву со стороны Китая. Остин заявил, что Литва не сталкивается с этими "вызовами" в одиночку.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.
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в мире, литва, белоруссия, дмитрий песков, мид кнр, министерство обороны сша, ллойд остин, арвидас анушаускас, россия
04:05 14.12.2021
 
Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы

Глава Пентагона Остин заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель ВВС США F-22 Raptor, Литва
Истребитель ВВС США F-22 Raptor, Литва - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
В заявлении Остин назвал Литву "маяком демократии" в регионе, в том числе благодаря размещению у себя представителей российской и белорусской оппозиции.
"Сегодня США вновь солидарны с Литвой, и мы будем продолжать работать вместе для укрепления вооруженных сил Литвы. Поэтому мне особенно приятно, что мы подпишем взаимное соглашение об оборонных закупках между нашими странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между нашими вооруженными силами", - отметил Остин в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Кроме того, глава оборонного ведомства США перечислил "вызовы", с которыми сталкивается Литва: "использование мигрантов" в Белоруссии против Литвы и ее соседей, "гибридная кампания" со стороны России, а также усиливающееся "давление" на Литву со стороны Китая. Остин заявил, что Литва не сталкивается с этими "вызовами" в одиночку.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.
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В миреЛитваБелоруссияДмитрий ПесковМИД КНРМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинАрвидас АнушаускасРоссия
 
 
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