https://ria.ru/20211214/litva-1763588783.html

Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы

Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы - РИА Новости, 14.12.2021

Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить вооруженные силы Литвы

США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T04:05

2021-12-14T04:05

2021-12-14T04:05

в мире

литва

белоруссия

дмитрий песков

мид кнр

министерство обороны сша

ллойд остин

арвидас анушаускас

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.В заявлении Остин назвал Литву "маяком демократии" в регионе, в том числе благодаря размещению у себя представителей российской и белорусской оппозиции.Кроме того, глава оборонного ведомства США перечислил "вызовы", с которыми сталкивается Литва: "использование мигрантов" в Белоруссии против Литвы и ее соседей, "гибридная кампания" со стороны России, а также усиливающееся "давление" на Литву со стороны Китая. Остин заявил, что Литва не сталкивается с этими "вызовами" в одиночку.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.

https://ria.ru/20211128/nauseda-1761145966.html

литва

белоруссия

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в мире, литва, белоруссия, дмитрий песков, мид кнр, министерство обороны сша, ллойд остин, арвидас анушаускас, россия