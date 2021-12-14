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Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов - РИА Новости, 14.12.2021
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:00
2021-12-14T07:58
авторы
минский автомобильный завод
белоруссия
владимир зеленский
ryanair
россия
украина
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Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям. Согласно преамбуле документа, сделано это в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли.Под ограничения попали 36 товарных позиций, общий объем экспорта которых с Украины в Белоруссию в 2020 году составил 114 миллионов долларов, по данным украинской таможенной статистики. Или десять процентов товарного украинского экспорта в эту страну. Ограничения вводятся на полгода.Новое постановление является лишь продолжением украинско-белорусской торговой войны, которая была инициирована Украиной весной нынешнего года.Предшествовало конфликту несколько лет идиллии в торговых отношениях между странами, в течение которых Белоруссия стала главным поставщиком нефтепродуктов, включая авиационное топливо, и удобрений на Украину, заняла весомую долю на украинских рынках муниципального транспорта и грузовых автомобилей. Украина, в свою очередь, использовала Белоруссию, явно с ведома властей государства, для ввоза в Россию ряда запрещенных украинских товаров под видом товаров белорусского производства. В частности, торгового и электрического оборудования, сельскохозяйственной техники, комплектующих к железнодорожной технике и тому подобного.Острые противоречия между Украиной и союзником Белоруссии — Россией — удивительным образом не мешали двум странам развивать военно-техническое сотрудничество: поставляемые на Украину машинокомплекты МАЗ шли в украинскую армию под маркой "Богдан". Помогала Белоруссия Украине и с поставками недоступных для Киева дизельных двигателей Ярославского моторного завода, аккумуляторов для военной техники, ряда комплектующих (например, систем наведения, тепловизоров и приборов ночного видения) и так далее.Наконец, Белоруссия все последние годы была хабом для перелетов из Москвы в Киев и обратно, на чем неплохо зарабатывала.Не испортили торговые отношения ни выборы в Белоруссии, итоги которых официальный Киев не признал, пребывая в фарватере политики "западных партнеров", ни мутная история с так называемыми вагнеровцами, от которой до сих пор неприятно икается Владимиру Зеленскому.И вдруг в апреле нынешнего года Киев ввел специальные пошлины в размере 35 процентов в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Причем сделал это настолько топорно и безграмотно, что белорусские поставщики практически сразу после выхода решения о введении этих пошлин заблокировали их через суд до рассмотрения вопроса их законности по сути. Наверное, поэтому официальный Минск на выпад никак не отреагировал.Но вот после того как Киев первым из всех стран официально объявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, белорусское руководство отреагировало немедленно. Оно обвинило Киев в нарушении принципов свободной торговли и ввело разовое лицензирование для 32 украинских товаров.В большинстве случаев это означало фактический запрет на их ввоз в Белоруссию даже при отсутствии запрета юридического. Поставки с Украины шоколада и других кондитерских изделий, пива, туалетной бумаги, ряда видов картонной упаковки, обоев, стиральных машин и некоторых видов мебели практически прекратились. Ввоз остальных попавших в перечень товаров существенно сократился.Примерно к осени украинские лоббисты, используя собственные связи в Белоруссии, договорились о послаблениях: поставщики некоторых видов товаров, ранее попавших де-факто под запрет на ввоз, стали получать лицензии на ввоз беспрепятственно. В частности, на сельскохозяйственную технику, керамическую плитку, овощные и фруктовые соки, древесно-волокнистые плиты. Тем не менее даже действие ограничений в течение неполных семи месяцев и в щадящем для некоторых товарных позиций режиме приведет по итогам года к сокращению украинских поставок примерно на 45 миллионов долларов — и это в сравнении с неудачным пандемийным 2020 годом.А вот белорусские производители от специальных пошлин потерь не понесли, поскольку еще летом добились в украинском суде признания решения о введении специальных пошлин незаконным. К слову, недавно украинские власти еще и формально отменили это решение. Возможно, рассчитывая, что белорусская сторона тоже не будет продлевать действие ограничений для украинских товаров.Но не тут-то было. Ограничения были продлены, а перечень товаров даже немного расширен. Правда, из него исключили соки, но зато добавили несколько видов сладкого сухого печенья и сантехнику из керамики.Торговый баланс у Украины с Белоруссией является стабильно отрицательным. Просто в силу того, что Белоруссия сохранила промышленность и может поставлять на Украину упомянутые выше нефтепродукты (по ним Украина вообще жестко зависима от Минска, который обеспечивает около 40 процентов баланса местного потребления) и удобрения, автобусы и грузовые автомобили, бытовую технику и тракторы.Украине же предложить что-либо Белоруссии намного сложнее. Причем год от года дисбаланс в торговле между странами становится все более негативным для Киева. По итогам 11 месяцев текущего года дефицит Украины в торговле с Белоруссией достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов. Притом что собственно украинский экспорт составил лишь 1,35 миллиарда долларов.Безусловно, белорусские ограничения не обнулят украинскую экономику, но будут ей стоить 50 миллионов долларов ежегодно. Главная же проблема в том, что таких рынков, на которых Украина лишь теряет (где по глупости, как в случае с Россией или Белоруссией, где в силу своей зависимости, как в случае с "западными партнерами"), становится все больше. А возможностей у украинской экономики — все меньше.
https://ria.ru/20211213/belorussiya-1763502901.html
https://ria.ru/20210609/zelenskiy-1736193605.html
https://ria.ru/20210730/politika-1743495521.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/ukraina-1763529120.html
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россия
украина
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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авторы, минский автомобильный завод, белоруссия, владимир зеленский, ryanair, россия, украина
08:00 14.12.2021
 

Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда проверяет транспорт, пересекающий белорусско-украинскую границу
Сотрудник Мозырского пограничного отряда проверяет транспорт, пересекающий белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям. Согласно преамбуле документа, сделано это в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли.
Под ограничения попали 36 товарных позиций, общий объем экспорта которых с Украины в Белоруссию в 2020 году составил 114 миллионов долларов, по данным украинской таможенной статистики. Или десять процентов товарного украинского экспорта в эту страну. Ограничения вводятся на полгода.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 16:35
Источник: Белоруссия не будет представлена на "Восточном партнерстве"
Новое постановление является лишь продолжением украинско-белорусской торговой войны, которая была инициирована Украиной весной нынешнего года.
Предшествовало конфликту несколько лет идиллии в торговых отношениях между странами, в течение которых Белоруссия стала главным поставщиком нефтепродуктов, включая авиационное топливо, и удобрений на Украину, заняла весомую долю на украинских рынках муниципального транспорта и грузовых автомобилей. Украина, в свою очередь, использовала Белоруссию, явно с ведома властей государства, для ввоза в Россию ряда запрещенных украинских товаров под видом товаров белорусского производства. В частности, торгового и электрического оборудования, сельскохозяйственной техники, комплектующих к железнодорожной технике и тому подобного.
Острые противоречия между Украиной и союзником Белоруссии — Россией — удивительным образом не мешали двум странам развивать военно-техническое сотрудничество: поставляемые на Украину машинокомплекты МАЗ шли в украинскую армию под маркой "Богдан". Помогала Белоруссия Украине и с поставками недоступных для Киева дизельных двигателей Ярославского моторного завода, аккумуляторов для военной техники, ряда комплектующих (например, систем наведения, тепловизоров и приборов ночного видения) и так далее.
Наконец, Белоруссия все последние годы была хабом для перелетов из Москвы в Киев и обратно, на чем неплохо зарабатывала.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 08:00
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Не испортили торговые отношения ни выборы в Белоруссии, итоги которых официальный Киев не признал, пребывая в фарватере политики "западных партнеров", ни мутная история с так называемыми вагнеровцами, от которой до сих пор неприятно икается Владимиру Зеленскому.
И вдруг в апреле нынешнего года Киев ввел специальные пошлины в размере 35 процентов в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Причем сделал это настолько топорно и безграмотно, что белорусские поставщики практически сразу после выхода решения о введении этих пошлин заблокировали их через суд до рассмотрения вопроса их законности по сути. Наверное, поэтому официальный Минск на выпад никак не отреагировал.
Но вот после того как Киев первым из всех стран официально объявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, белорусское руководство отреагировало немедленно. Оно обвинило Киев в нарушении принципов свободной торговли и ввело разовое лицензирование для 32 украинских товаров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский на форуме Украина Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 08:00
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
В большинстве случаев это означало фактический запрет на их ввоз в Белоруссию даже при отсутствии запрета юридического. Поставки с Украины шоколада и других кондитерских изделий, пива, туалетной бумаги, ряда видов картонной упаковки, обоев, стиральных машин и некоторых видов мебели практически прекратились. Ввоз остальных попавших в перечень товаров существенно сократился.
Примерно к осени украинские лоббисты, используя собственные связи в Белоруссии, договорились о послаблениях: поставщики некоторых видов товаров, ранее попавших де-факто под запрет на ввоз, стали получать лицензии на ввоз беспрепятственно. В частности, на сельскохозяйственную технику, керамическую плитку, овощные и фруктовые соки, древесно-волокнистые плиты. Тем не менее даже действие ограничений в течение неполных семи месяцев и в щадящем для некоторых товарных позиций режиме приведет по итогам года к сокращению украинских поставок примерно на 45 миллионов долларов — и это в сравнении с неудачным пандемийным 2020 годом.
А вот белорусские производители от специальных пошлин потерь не понесли, поскольку еще летом добились в украинском суде признания решения о введении специальных пошлин незаконным. К слову, недавно украинские власти еще и формально отменили это решение. Возможно, рассчитывая, что белорусская сторона тоже не будет продлевать действие ограничений для украинских товаров.
Но не тут-то было. Ограничения были продлены, а перечень товаров даже немного расширен. Правда, из него исключили соки, но зато добавили несколько видов сладкого сухого печенья и сантехнику из керамики.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 18:16В мире
"А с чем останемся мы?" На Украине спрогнозировали "тысячные потери"
Торговый баланс у Украины с Белоруссией является стабильно отрицательным. Просто в силу того, что Белоруссия сохранила промышленность и может поставлять на Украину упомянутые выше нефтепродукты (по ним Украина вообще жестко зависима от Минска, который обеспечивает около 40 процентов баланса местного потребления) и удобрения, автобусы и грузовые автомобили, бытовую технику и тракторы.
Украине же предложить что-либо Белоруссии намного сложнее. Причем год от года дисбаланс в торговле между странами становится все более негативным для Киева. По итогам 11 месяцев текущего года дефицит Украины в торговле с Белоруссией достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов. Притом что собственно украинский экспорт составил лишь 1,35 миллиарда долларов.
Безусловно, белорусские ограничения не обнулят украинскую экономику, но будут ей стоить 50 миллионов долларов ежегодно. Главная же проблема в том, что таких рынков, на которых Украина лишь теряет (где по глупости, как в случае с Россией или Белоруссией, где в силу своей зависимости, как в случае с "западными партнерами"), становится все больше. А возможностей у украинской экономики — все меньше.
 
АвторыМинский автомобильный заводБелоруссияВладимир ЗеленскийRyanairРоссияУкраина
 
 
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