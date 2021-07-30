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Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар - РИА Новости, 30.07.2021
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
Исполнилось три месяца с того момента, как Украина развязала экономическую войну против Белоруссии, введя специальные пошлины в размере 35 процентов на... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:00
2021-07-30T14:59
авторы
украина
белоруссия
александр лукашенко
санкции
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Исполнилось три месяца с того момента, как Украина развязала экономическую войну против Белоруссии, введя специальные пошлины в размере 35 процентов на импортируемые оттуда моторные транспортные средства (автобусы, грузовые автомобили и специальную технику). И хотя белорусский ответ задержался почти на полтора месяца и появился только после демонстративного решения украинской власти прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, уже сейчас можно утверждать: Украина потерпела в этой экономической войне поражение. Белорусские автобусы и грузовики продолжают ввозиться на Украину без пошлин, а вот ряд украинских товаров с белорусского рынка просто исчез.Напомним, в ответ на описанные выше недружественные действия Украины по введению специальных пошлин и прекращению авиасообщения белорусское правительство в последних числах мая приняло постановление, ограничивающее импорт в Белоруссию трех десятков видов товаров украинского происхождения. В силу оно вступило 9 июня.Формально в отношении этих товаров вводится разовое лицензирование сроком на полгода. Но фактически это означает запрет на ввоз товаров, поставки которых в 2020 году, по версии украинской стороны, составили 112 миллионов долларов, а по версии белорусской — 139 миллионов.Наиболее болезненны белорусские санкции оказались для нескольких отраслей украинской промышленности.Во-первых, это сельскохозяйственное машиностроение — в минувшем году на рынок Белоруссии приходилось более 55 процентов всего украинского экспорта сельскохозяйственных машин для подготовки грунта. И нужно понимать, что немалая часть этих машин ехала через Белоруссию в Россию, куда ввозилась уже в качестве белорусской техники.Во-вторых, на Белоруссию приходилось больше двух третей украинского экспорта кирпича, почти половина экспорта туалетной бумаги, немногим менее 40 процентов радиаторов и их частей, треть экспорта пива и 15 процентов обоев.Например, запрет на ввоз в Белоруссию украинского пива привел к сокращению его экспорта за неполные два месяца на миллион декалитров, а запрет ввоза кондитерских изделий — к недопоставкам на экспорт около четырех тысяч тонн сладостей.Как бы там ни было, счет потерь для украинских производителей уже пошел на десятки миллионов долларов.На фоне ежегодных многомиллиардных убытков, связанных с утратой доступа к российскому рынку, все перечисленное вроде бы и не так велико. Но, с другой стороны, и экономика Украины сегодня далеко не та, какой она была в 2013 году, а промышленное производство с тех пор сократилось на пятую часть. Соответственно, даже меньшие потери стали для нее более чувствительными.А как же обстоят дела с поставками белорусских товаров на Украину? Ведь это именно украинское руководство выступило инициатором экономической войны, намереваясь тем самым продемонстрировать лояльность коллективному Западу и поддержать антибелорусскую повестку.А с ними все в порядке: даже ввязавшись в экономическую войну, украинское руководство сделало это максимально безграмотно и глупо.Украинские специальные пошлины были введены с нарушением всех возможных процедур — по сути, волюнтаристски. В итоге Торговый дом "МАЗ-Украина" и "Стрит Авто" — компании с белорусскими корнями, которые могли пострадать от специальных пошлин, обжаловали решение об их введении в украинских судах.Окружной административный суд Киева сначала приостановил действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле о введении специальных пошлин на время проведения судебных разбирательств. Соответственно, белорусская техника в мае и июне продолжала ввозиться на Украину без пошлин.Затем тот же суд принял решение в пользу истцов, которые сумели убедить судей в том, что действия комиссии противоречат сразу нескольким положениям Договора о зоне свободной торговли (статья XIX ГАТТ), статье 3 Договора Всемирной торговой организации о защитных мерах и даже двум украинским законам — в частности, пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса Украины и закону "О применении специальных мер относительно импорта на Украину". Суд признал решение Межведомственной комиссии "очевидно противоправным" и нарушающим права и интересы истцов.Собственно, ситуация, в которой оказалась в результате своего наскока украинская сторона, выглядит теперь максимально глупо. Но это еще не предел.Чтобы эту ситуацию поменять, украинской власти следовало бы организовать консультации с белорусской стороной, чтобы как-то склонить ее к взаимной отмене недружественных решений, притом что украинское решение Белоруссии ничем не мешает и не грозит. Во всяком случае, примерно так стороны уладили прошлый экономический конфликт, который случился весной-летом 2014 года и тогда был инициирован Минском. Но дело-то в том, что официальный Киев, следуя в фарватере своих "западных партнеров", власть Александра Лукашенко не признает и проведение официальных консультаций считает невозможным. То есть попал в классическую ситуацию: куплю билет — пойду пешком.Кстати, когда зимой нынешнего года на Украине едва не случился блэкаут и ее энергосистеме потребовалась срочная аварийная помощь, то украинский энергетический регулятор все же обратился к белорусскому регулятору, который, как ни крути, занимает место в структуре белорусской власти. Но, видимо, нынешние потери украинских производителей для киевской власти чем-то значимым не являются. Хотя на самом деле отсутствие украинских товаров на белорусском рынке в течение, скажем, пяти-шести месяцев практически гарантированно лишит их возможности на этот рынок вернуться, ведь свято место пусто не бывает.Однако колониальная власть должна в первую очередь демонстрировать лояльность своим истинным хозяевам, в том числе и жертвуя экономическими интересами подведомственной территории.
https://ria.ru/20210609/zelenskiy-1736193605.html
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739899682.html
https://ria.ru/20210629/ukraina-1739101788.html
https://ria.ru/20210724/sanktsii-1742731672.html
https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742321329.html
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Валерий Михайлов
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96
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7 495 645-6601
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авторы, украина, белоруссия, александр лукашенко, санкции
08:00 30.07.2021 (обновлено: 14:59 30.07.2021)
 

Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский на форуме Украина Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский на форуме Украина Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Исполнилось три месяца с того момента, как Украина развязала экономическую войну против Белоруссии, введя специальные пошлины в размере 35 процентов на импортируемые оттуда моторные транспортные средства (автобусы, грузовые автомобили и специальную технику). И хотя белорусский ответ задержался почти на полтора месяца и появился только после демонстративного решения украинской власти прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, уже сейчас можно утверждать: Украина потерпела в этой экономической войне поражение. Белорусские автобусы и грузовики продолжают ввозиться на Украину без пошлин, а вот ряд украинских товаров с белорусского рынка просто исчез.
Напомним, в ответ на описанные выше недружественные действия Украины по введению специальных пошлин и прекращению авиасообщения белорусское правительство в последних числах мая приняло постановление, ограничивающее импорт в Белоруссию трех десятков видов товаров украинского происхождения. В силу оно вступило 9 июня.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 08:00
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Формально в отношении этих товаров вводится разовое лицензирование сроком на полгода. Но фактически это означает запрет на ввоз товаров, поставки которых в 2020 году, по версии украинской стороны, составили 112 миллионов долларов, а по версии белорусской — 139 миллионов.
Наиболее болезненны белорусские санкции оказались для нескольких отраслей украинской промышленности.
Во-первых, это сельскохозяйственное машиностроение — в минувшем году на рынок Белоруссии приходилось более 55 процентов всего украинского экспорта сельскохозяйственных машин для подготовки грунта. И нужно понимать, что немалая часть этих машин ехала через Белоруссию в Россию, куда ввозилась уже в качестве белорусской техники.
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Уборка зерновых на Украине
Во-вторых, на Белоруссию приходилось больше двух третей украинского экспорта кирпича, почти половина экспорта туалетной бумаги, немногим менее 40 процентов радиаторов и их частей, треть экспорта пива и 15 процентов обоев.
Например, запрет на ввоз в Белоруссию украинского пива привел к сокращению его экспорта за неполные два месяца на миллион декалитров, а запрет ввоза кондитерских изделий — к недопоставкам на экспорт около четырех тысяч тонн сладостей.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:23
В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском
Как бы там ни было, счет потерь для украинских производителей уже пошел на десятки миллионов долларов.
На фоне ежегодных многомиллиардных убытков, связанных с утратой доступа к российскому рынку, все перечисленное вроде бы и не так велико. Но, с другой стороны, и экономика Украины сегодня далеко не та, какой она была в 2013 году, а промышленное производство с тех пор сократилось на пятую часть. Соответственно, даже меньшие потери стали для нее более чувствительными.
А как же обстоят дела с поставками белорусских товаров на Украину? Ведь это именно украинское руководство выступило инициатором экономической войны, намереваясь тем самым продемонстрировать лояльность коллективному Западу и поддержать антибелорусскую повестку.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 18:30
На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
А с ними все в порядке: даже ввязавшись в экономическую войну, украинское руководство сделало это максимально безграмотно и глупо.
Украинские специальные пошлины были введены с нарушением всех возможных процедур — по сути, волюнтаристски. В итоге Торговый дом "МАЗ-Украина" и "Стрит Авто" — компании с белорусскими корнями, которые могли пострадать от специальных пошлин, обжаловали решение об их введении в украинских судах.
Окружной административный суд Киева сначала приостановил действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле о введении специальных пошлин на время проведения судебных разбирательств. Соответственно, белорусская техника в мае и июне продолжала ввозиться на Украину без пошлин.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Окружного административного суда в Киеве
Здание Окружного административного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Окружного административного суда в Киеве
Затем тот же суд принял решение в пользу истцов, которые сумели убедить судей в том, что действия комиссии противоречат сразу нескольким положениям Договора о зоне свободной торговли (статья XIX ГАТТ), статье 3 Договора Всемирной торговой организации о защитных мерах и даже двум украинским законам — в частности, пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса Украины и закону "О применении специальных мер относительно импорта на Украину". Суд признал решение Межведомственной комиссии "очевидно противоправным" и нарушающим права и интересы истцов.
Выращивание сельскохозяйственных культур в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 21:12Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций
Собственно, ситуация, в которой оказалась в результате своего наскока украинская сторона, выглядит теперь максимально глупо. Но это еще не предел.
Чтобы эту ситуацию поменять, украинской власти следовало бы организовать консультации с белорусской стороной, чтобы как-то склонить ее к взаимной отмене недружественных решений, притом что украинское решение Белоруссии ничем не мешает и не грозит. Во всяком случае, примерно так стороны уладили прошлый экономический конфликт, который случился весной-летом 2014 года и тогда был инициирован Минском. Но дело-то в том, что официальный Киев, следуя в фарватере своих "западных партнеров", власть Александра Лукашенко не признает и проведение официальных консультаций считает невозможным. То есть попал в классическую ситуацию: куплю билет — пойду пешком.
Кстати, когда зимой нынешнего года на Украине едва не случился блэкаут и ее энергосистеме потребовалась срочная аварийная помощь, то украинский энергетический регулятор все же обратился к белорусскому регулятору, который, как ни крути, занимает место в структуре белорусской власти. Но, видимо, нынешние потери украинских производителей для киевской власти чем-то значимым не являются. Хотя на самом деле отсутствие украинских товаров на белорусском рынке в течение, скажем, пяти-шести месяцев практически гарантированно лишит их возможности на этот рынок вернуться, ведь свято место пусто не бывает.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 09:38
В МИД объяснили, почему Минск усилил охрану границы с Украиной
Однако колониальная власть должна в первую очередь демонстрировать лояльность своим истинным хозяевам, в том числе и жертвуя экономическими интересами подведомственной территории.
 
АвторыУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСанкции
 
 
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