https://ria.ru/20211214/letalnost-1763623618.html

В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19

В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 1 145 смертей с COVID-19, за все время погибли 291 749 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:41

2021-12-14T11:41

2021-12-14T11:42

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 145 смертей с COVID-19, за все время погибли 291 749 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 145 смертей... За весь период по России умерло 291 749 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 89, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 52.

https://ria.ru/20211214/epidemiya-1763607601.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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