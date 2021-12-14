https://ria.ru/20211214/letalnost-1763623618.html
В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 1 145 смертей с COVID-19, за все время погибли 291 749 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:41
2021-12-14T11:41
2021-12-14T11:42
распространение коронавируса
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москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 145 смертей с COVID-19, за все время погибли 291 749 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1 145 смертей... За весь период по России умерло 291 749 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 89, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 52.
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московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 14.12.2021 (обновлено: 11:42 14.12.2021)
В России за сутки умерли 1145 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1145 человек с коронавирусом